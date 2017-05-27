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    Общество

    Муниципальную полицию Днепра возглавит экс-командир "Беркута"

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    Как заявил мэр Днепра Борис Филатов, Андрей Ткаченко не причастен к преступлениям против митингующих. Также по его словам, Ткаченко в 2014-м организовал в Днепре эффективную систему безопасности от диверсий и терактов.
    Андрей Ткаченко
    112 Украина

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Мэр Днепра Борис Филатов назначил командира днепропетровского "Беркута" времен Майдана Андрея Ткаченко руководителем коммунального предприятия "Муниципальная полиция". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    Анна Маляр
    аккаунт Анны Маляр в Facebook
    Маловероятно, что экс-беркутовцы будут отбывать наказание – Маляр

    "Я беру на работу в горисполком командира днепропетровского "Беркута" времен Майдана — Андрея Ткаченко. Теперь он, а не правосек и доброволец Кирилл Харахулах, будет командовать муниципалами. Я не буду оправдываться. Кричать о том, что Андрей не причастен к преступлениям против митингующих. Что не бросил своих подчиненных, когда его руководство трусливо бежало из Киева. Что остановил непоправимое, когда из Консерватории снайпер начал стрелять в днепровских "беркутов" и ранил шестерых человек. Что в 2014-м, командуя полком ППС, организовал в Днепре эффективную систему безопасности от диверсий и терактов. И даже прошел полусумашедшую люстрационную проверку", — написал Филатов.

    Отметим, основными задачами КП "Муниципальная полиция" Днепровского горсовета определены обеспечение прав членов территориальной громады в сфере благоустройства и общественного порядка; создание условий для выполнения решений городского совета и его исполнительных органов; обеспечение защиты имущественных прав территориальной общины города.

    Ранее внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что окончательного расследования преступлений против активистов Майдана при генеральном прокуроре Юрии Луценко не будет.

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