Муниципальную полицию Днепра возглавит экс-командир "Беркута"

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Мэр Днепра Борис Филатов назначил командира днепропетровского "Беркута" времен Майдана Андрея Ткаченко руководителем коммунального предприятия "Муниципальная полиция". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я беру на работу в горисполком командира днепропетровского "Беркута" времен Майдана — Андрея Ткаченко. Теперь он, а не правосек и доброволец Кирилл Харахулах, будет командовать муниципалами. Я не буду оправдываться. Кричать о том, что Андрей не причастен к преступлениям против митингующих. Что не бросил своих подчиненных, когда его руководство трусливо бежало из Киева. Что остановил непоправимое, когда из Консерватории снайпер начал стрелять в днепровских "беркутов" и ранил шестерых человек. Что в 2014-м, командуя полком ППС, организовал в Днепре эффективную систему безопасности от диверсий и терактов. И даже прошел полусумашедшую люстрационную проверку", — написал Филатов.

Отметим, основными задачами КП "Муниципальная полиция" Днепровского горсовета определены обеспечение прав членов территориальной громады в сфере благоустройства и общественного порядка; создание условий для выполнения решений городского совета и его исполнительных органов; обеспечение защиты имущественных прав территориальной общины города.

Ранее внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что окончательного расследования преступлений против активистов Майдана при генеральном прокуроре Юрии Луценко не будет.