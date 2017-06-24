Активисты в Днепре "проведают" Филатова и привезут ему чучело "Беркута"

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КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Активисты нескольких общественных организаций и движений в субботу намерены провести митинг возле дома мэра Днепра Бориса Филатова.

Как сообщается в пресс-релизе запланированного мероприятия, в 11.00 более 30 машин "Автомайдана" и активистов отправятся автоколонной к дому градоначальника.

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"Там установят и сожгут двухметровое чучело "Беркута" — символ измены мэра Днепра идеалам и ценностям Майдана. Будет озвучено требование освободить бывшего начальника "Беркута" Андрея Ткаченко от должности руководителя муниципальной полиции. Под домом Филатова состоится брифинг активистов ВОО "Автомайдан", "Общественный контроль", "ЗОВ", "Демальянс Днепр", — говорится в сообщении.

Андрей Ткаченко, который является бывшим командиром "Беркута", официально вступил в новую должность. Новое назначение городского головы Днепра Бориса Филатова вызвало неоднозначную реакцию многих горожан, поскольку во время событий на Майдане Ткаченко командовал "Беркутом" в Днепре. Позже стало известно, что в Днепре часть состава полиции уволилась из-за назначения экс-"беркутовца" Ткаченко.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.