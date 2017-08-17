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    Разбой по-киевски. На видео попал момент нападения на бизнесмена

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    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения (565)

    (обновлено: )32210
    В Киеве неизвестные в масках утром в четверг напали на мужчину. Инцидент произошел около 9:00 на улице Зоологической. Кадры нападения зафиксировали очевидцы.
    112 Украина/Youtube

    Нападавшие скрылись на Audi синего цвета. В столице объявлен план "Перехват".

    Сообщение о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье 187 "Разбой".

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    Позже спикер столичной полиции Оксана Блищик сообщила, что ранение в результате вооруженного нападения получил частный предприниматель 1989 года рождения.

    По данным медиков, он получил два огнестрельных ранения и сейчас находится в больнице, сообщает 112 Украина.

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