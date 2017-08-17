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    Происшествия

    Под Киевом на ходу загорелись вагоны в двух поездах, есть погибший

    (обновлено: )25101
    В ГСЧС сообщили о двух инцидентах на железной дороге под Киевом. На железнодорожной станции Киев-Волынский охранник заметил огонь в вагоне товарного поезда, на на крыше вагона погиб человек.
    Пожар в вагонах поезда
    kyivobl.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В Киевской области на ходу загорелся вагоны в двух поездах, на крыше одного из вагонов обнаружено тело погибшего, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

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    "В течение суток 16 августа на Киевщине возникло два чрезвычайных происшествия на железной дороге. Так, в 21:39 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района от дежурного оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киевской области поступило сообщение о возгорании грузовых вагонов на железнодорожной станции" Клавдиево ", — говорится в сообщении.

    Произошло возгорание тары с наполнением химических и минеральных удобрений, которые находились в грузовых вагонах открытого типа подвижного железнодорожного состава. Поезд направлялся со станции Дарница ст. Коростень. Возгорание было ликвидировано с помощью огнетушителей машинистами состава. 

    В 23:15 движение поездов по железнодорожной станции полностью восстановлено.

    "Уже через некоторое время от дежурного ГУ ГСЧС города Киева поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Киев-Волынский охранник заметил огонь и искрение вагона товарного поезда. Неизвестные лица сообщили охраннику о том, что на крыше вагона погиб человек. Поезд был остановлен на станции Васильков-1. Обнаружено тело погибшего, его личность  устанавливается ", — сообщает ГСЧС.

    Ранее пожар произошел площадью 500 квадратных метров в жилом доме и прилегающей территории в Харькове. Пострадавших нет.

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