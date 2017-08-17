Появились кадры с места нападения на предпринимателя в Киеве

Полицейские разыскивают злоумышленника, который, по словам свидетелей, устроил стрельбу в Шевченковском районе Киева, в результате которой получил ранения мужчина, сообщила в четверг пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

Ранее сообщалось, что мужчина получил ранение в результате стрельбы на улице Зоологической в Киеве, а нападавших было несколько.

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"Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Шевченковском районе Киева… Все наряды ориентированы на розыск и задержание стрелка, который, по словам свидетелей, скрылся на темном автомобиле. Введен план "Перехват", — написала Блищик на своей странице в Facebook.

По ее данным, раненный мужчина — частный предприниматель. По информации врачей, у пострадавшего два огнестрельных ранения, его доставили в больницу.

Блищик сообщила, что, по словам свидетелей, прозвучало несколько выстрелов, нападавшие пытались отобрать у мужчины сумку с деньгами. Проводится осмотр места происшествия, полиция общается со свидетелями и очевидцами, чтобы установить обстоятельства совершения преступления.