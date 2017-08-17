наверх
17.08.201712:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Появились кадры с места нападения на предпринимателя в Киеве

    Тема:

    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения (562)

    (обновлено: )39
    Стрельба в Шевченковском районе Киева
    Стрельба в Шевченковском районе Киева
    Стрельба в Шевченковском районе Киева
    Стрельба в Шевченковском районе Киева
    Автомобиль полиции на месте стрельбы в Киеве, 17 августа 2017
    Стрельба в Киеве, 17 августа 2017
    Стрельба в Киеве, 17 августа 2017
    Стрельба в Шевченковском районе Киева
    Стрельба в Шевченковском районе Киева
    Оксана Блищик / facebook
    Стрельба в Шевченковском районе Киева
    Оксана Блищик / facebook
    Стрельба в Шевченковском районе Киева
    facebook.com/TetyanaLupova
    Стрельба в Шевченковском районе Киева
    facebook.com/TetyanaLupova
    Автомобиль полиции на месте стрельбы в Киеве, 17 августа 2017
    Автомобиль полиции на месте стрельбы в Киеве, 17 августа 2017
    112.ua
    Стрельба в Киеве, 17 августа 2017
    Стрельба в Киеве, 17 августа 2017
    112 Украина
    Стрельба в Киеве, 17 августа 2017
    Стрельба в Киеве, 17 августа 2017.
    112 Украина
    Стрельба в Шевченковском районе Киева
    Оксана Блищик / facebook

    Рекомендуем

    69-й Каннский фестиваль. День пятыйРоберт Де Ниро отмечает день рождения. Яркие моменты из жизни актера11:40 17.08.2017
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в КиевеРепетиция военного парада ко Дню Независимости в центре Киева06:39 17.08.2017
    Строительство Керченского мостаПохож на мост: новые фото строительства в Керченском проливе21:43 16.08.2017
    Военный парад в ВаршавеФотоитоги 16 августа: парад ВСУ в Варшаве, подозрение Шабунину и смерть Глаголевой18:00 16.08.2017
    Пресс-конференция фильма Веры Глаголевой Две женщиныВера Глаголева. Кадры из жизни17:16 16.08.2017
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в ЛондонеПожар у аэропорта в Лондоне: пылает ангар15:14 16.08.2017
    Китайская модель Кина Шэнь с фарфоровым лицомКитайская модель Кина Шэнь с "фарфоровым" лицом14:44 16.08.2017
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцевРодственники онкобольных из "очереди смерти" пикетируют Кабмин14:17 16.08.2017
    Кайли ДженнерМладшая сестра Ким Кардашьян покоряет сеть шикарными формами12:21 16.08.2017
    Все фотоленты

    Полицейские разыскивают злоумышленника, который, по словам свидетелей, устроил стрельбу в Шевченковском районе Киева, в результате которой получил ранения мужчина, сообщила в четверг пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

    Ранее сообщалось, что мужчина получил ранение в результате стрельбы на улице Зоологической в Киеве, а нападавших было несколько.

    Читайте также: Стрельба на Троещине с участием нардепа Мельничука. Соцсети разобрались

    "Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Шевченковском районе Киева… Все наряды ориентированы на розыск и задержание стрелка, который, по словам свидетелей, скрылся на темном автомобиле. Введен план "Перехват", — написала Блищик на своей странице в Facebook.

    По ее данным, раненный мужчина — частный предприниматель. По информации врачей, у пострадавшего два огнестрельных ранения, его доставили в больницу.

    Блищик сообщила, что, по словам свидетелей, прозвучало несколько выстрелов, нападавшие пытались отобрать у мужчины сумку с деньгами. Проводится осмотр места происшествия, полиция общается со свидетелями и очевидцами, чтобы установить обстоятельства совершения преступления.

    Ссылки по теме:
    Теги: