В центре Киева россиянин угрожает прыгнуть с третьего этажа гостиницы

КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. В центре Киева неизвестный мужчина в возрасте около 40 лет в угрожает прыгнуть с 3-го этажа гостиницы "Крещатик". Он находится на сетке, натянутой на уровне третьего этажа здания над вывеской "Альфабанк", передает УНИАН.

Полиция оцепила территорию перед входом в гостиницу "Крещатик" и пытается общаться с мужчиной. Тот периодически курит сигареты.

На балконе здания, примыкающего к сетке, находится охранник отеля, который пытается уговорить мужчину перелезть с сетки на балкон. Неизвестный разговаривает с охранником, соглашается посмотреть какие-то документы.

Свидетели инцидента – работники учреждений, расположенных рядом с отелем, рассказывают, что мужчина требует генконсула РФ и является россиянином.

Они также говорят, что на сетку тот попал именно через балкон отеля. На месте происшествия дежурит карета скорой помощи.

Ранее сообщалось, что мужчина прыгнул с моста ночью. Инцидент произошел на железнодорожной станции "Киев-Днепровский". На месте работала следственно-оперативная группа.