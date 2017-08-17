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    Киев

    В центре Киева россиянин угрожает прыгнуть с третьего этажа гостиницы

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    На балконе здания, примыкающего к сетке, находится охранник отеля, который пытается уговорить мужчину перелезть с сетки на балкон. Неизвестный разговаривает с охранником, соглашается посмотреть какие-то документы.
    В центре Киева россиянин угрожает прыгнуть с третьего этажа гостиницы
    Украинская правда

    КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. В центре Киева неизвестный мужчина в возрасте около 40 лет в угрожает прыгнуть с 3-го этажа гостиницы "Крещатик". Он находится на сетке, натянутой на уровне третьего этажа здания над вывеской "Альфабанк", передает УНИАН.

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    Полиция оцепила территорию перед входом в гостиницу "Крещатик" и пытается общаться с мужчиной. Тот периодически курит сигареты.

    На балконе здания, примыкающего к сетке, находится охранник отеля, который пытается уговорить мужчину перелезть с сетки на балкон. Неизвестный разговаривает с охранником, соглашается посмотреть какие-то документы.

    Свидетели инцидента – работники учреждений, расположенных рядом с отелем, рассказывают, что мужчина требует генконсула РФ и является россиянином.

    Они также говорят, что на сетку тот попал именно через балкон отеля. На месте происшествия дежурит карета скорой помощи.

    Ранее сообщалось, что мужчина прыгнул с моста ночью. Инцидент произошел на железнодорожной станции "Киев-Днепровский". На месте работала следственно-оперативная группа.

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