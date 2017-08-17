Интерпол объявил в розыск картины, ранее переданные из Киева в Симферополь

КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. Интерпол объявил в розыск картины Музейного фонда Украины художников 18-19 веков, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

"52 картины Музейного фонда Украины художников 18-19 века, которые в марте 2014 были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в Государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпола", — говорится в сообщении.

Среди разыскиваемых картин такие экспонаты, как "Лунная ночь" Ивана Айвазовского, "Дорога в лесу" Ивана Шишкина, "Болото" Исаака Левитана и другие. На данный момент, правоохранители установили фотоснимки музейных предметов, ориентировочная оценочная стоимость которых по состоянию на 20 марта 2014 составила 1 млн 324 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что две картины французского живописца XVIII века Жана Оноре Фрагонара (1732-1806), стоимость которых оценивается в шесть миллионов евро, были обнаружены в одном из замков в Нормандии на северо-западе Франции.