наверх
17.08.201712:32
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Интерпол объявил в розыск картины, ранее переданные из Киева в Симферополь

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (165)

    92
    Правоохранители установили фотоснимки музейных предметов, ориентировочная оценочная стоимость которых по состоянию на 20 марта 2014 составила 1 млн 324 тысяч долларов.
    Здание Интерпола в Лионе
    wikipedia

    КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. Интерпол объявил в розыск картины Музейного фонда Украины художников 18-19 веков, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

    Погром выставки в Киеве
    Сергей Нужненко / "Радио Свобода"
    Погром выставки в Киеве: испорченные картины и проломленные стены

    "52 картины Музейного фонда Украины художников 18-19 века, которые в марте 2014 были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в Государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпола", — говорится в сообщении.

    Среди разыскиваемых картин такие экспонаты, как "Лунная ночь" Ивана Айвазовского, "Дорога в лесу" Ивана Шишкина, "Болото" Исаака Левитана и другие. На данный момент, правоохранители установили фотоснимки музейных предметов, ориентировочная оценочная стоимость которых по состоянию на 20 марта 2014 составила 1 млн 324 тысяч долларов.

    Ранее сообщалось, что две картины французского живописца XVIII века Жана Оноре Фрагонара (1732-1806), стоимость которых оценивается в шесть миллионов евро, были обнаружены в одном из замков в Нормандии на северо-западе Франции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ракетная угроза КНДР: радиус поражения и характеристики. Инфографика
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Бинт с кровью
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Вакцинация
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину