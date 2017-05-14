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    Картины художника Фрагонара в 6 млн евро найдены спустя 200 лет - СМИ

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    По информации издания, картины "Игра теней" и "Игра на качелях" считались утерянными с 1786 года. Произведения искусства были обнаружены специалистом французской компании Tajan, организующей аукционы, Тадде Пратом в одном из фамильных замков в Нормандии.
    Картины художника Фрагонара в 6 млн евро найдены спустя 200 лет
    @Le_Figaro

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Две картины французского живописца XVIII века Жана Оноре Фрагонара (1732-1806), стоимость которых оценивается в шесть миллионов евро, обнаружены в одном из замков в Нормандии на северо-западе Франции, сообщает газета Figaro.

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    По информации издания, картины "Le jeu de la palette" ("Игра теней") и "Le jeu de la bascule" ("Игра на качелях") считались утерянными с 1786 года. Произведения искусства, уже классифицированные как "национальное достояние", были обнаружены специалистом французской компании Tajan, организующей аукционы, Тадде Пратом (Thaddée Prate) в одном из фамильных замков в Нормандии.

    Картины среднего размера, на которых изображены играющие фигуры на фоне древних развалин, скорее всего, были созданы Фрагонаром в 1760 году, когда он возвращался из Рима, пишет издание.

    Как сообщается, хозяева замка не подозревали, что в их доме находятся шедевры, и не могли ответить на вопрос, как долго полотна находились у них. "Хозяева говорили про школу Буше или Юбера Робера. Но я сразу же подумал о Фрагонаре из-за этих фигур (изображенных на картинах — ред.). Некоторое время назад я их видел на выставке "Влюбленный Фрагонар" в Музее Люксембурга", — приводит издание слова Прата.

    По информации издания, картины запрещено вывозить из Франции в течение 30 месяцев, чтобы у местных меценатов было достаточно времени для сбора средств на приобретение произведений искусства. Полотна будут представлены 9 и 10 июня в офисе компании Tajan в Париже.

    Ранее сообщалось, что две картины известного нидерландского художника Винсента Ван Гога, украденные в 2002 году, возвращены в музей Ван Гога в Амстердаме.

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