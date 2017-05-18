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    Культура

    В Лондоне продадут картины Петрова-Водкина и Поленова

    (обновлено: )38
    На торги в июне выставляется ранняя работа Петрова-Водкина - "Портрет африканского мальчика" 1907 года, художник написал картину в городе Бискра во время путешествия по Алжиру и Тунису.
    Портрет африканского мальчика кисти Петрова-Водкина
    artpoisk.info

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. На торги аукциона MacDougall´'s в июне будет выставлено 193 лота, в том числе работы российских художников Кузьмы Петрова-Водкина и Василия Поленова, говорится в материалах к аукциону.

    Дом MacDougall's существует 13 лет и специализируется на русском искусстве, как сообщил РИА Новости в четверг основатель дома Вильям Макдугал, в числе мировых торгов в сфере русской живописи и искусства его аукционный дом считается третьим крупнейшим.

    Выставка картин мафиози в Италии
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    Выставка картин мафиози в Италии

    На торги в июне выставляется ранняя работа Петрова-Водкина — "Портрет африканского мальчика" 1907 года, художник написал картину в городе Бискра во время путешествия по Алжиру и Тунису, указывают аукционеры. Лот оценивается в 400-600 тысяч фунтов, размер полотна – 48,5 на 36,5 сантиметров.

    До выставления на торги картина находилась в частной коллекции – вначале у историка Александра Гидони, затем была в собственности ученого Льва Лойцянского, выставлялась на публике несколько раз. Сообщается, что такие работы "африканского периода" Петрова-Водкина очень редки, их мало, портрет мальчика особенно ценен тем, что написан с натуры.

    Еще одним важным лотом станет работа Василия Поленова "Решили идти в Иерусалим" или "Он восхотел идти в Иерусалим". Работа относится к евангельскому циклу картин художника "Из жизни Христа", который Поленов считал важнейшим трудом всей своей жизни. Название картины – цитата из Евангелие от Луки, лот оценивается в 400-600 тысяч фунтов стерлингов.

    Помимо этих произведений в каталоге аукционного дома в том числе работы Ивана Шишкина, Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой; "Горы Кавказа" Виктора Борисова-Мусатова, "Натюрморт с магнолиями и стаканом" Натальи Гончаровой, "Натюрморт с рыбой" Давида Штеренберга, "Революция как ступень эволюции" ученика Павла Филонова Владимира Луппиана.

    Как сообщалось ранее, две картины французского живописца XVIII века Жана Оноре Фрагонара (1732-1806), стоимость которых оценивается в шесть миллионов евро, обнаружены в одном из замков в Нормандии на северо-западе Франции.

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