Бизнес прессуют все больше: кто, каким образом, а главное - зачем?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Только с начала года закрылось полмиллиона ФЛП (физических лиц-предпринимателей), тысячи новых фирм с украинскими владельцами открыты в Чехии, Польше, Словакии и Болгарии. Чиновники хотят убрать налоговые льготы мелким предпринимателям и восстановить массовые проверки, на который был наложен мораторий три года назад.

Чиновники закручивают гайки

Между властью и малым бизнесом разгорается нешуточная война. Чиновники объявили, что все послабления, которые были даны бизнесу после Майдана, останутся в прошлом. Власти массово сносят ларьки, уничтожают имущество предпринимателей, проходят массовые обыски среди IT-компаний.

Правительство больше не скрывает, что период "медового месяца" с малым бизнесом у них закончился, и послаблений ждать не стоит. В частности, Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) инициировало отмену моратория на проверки предпринимателей.

"Мы поддерживаем, что мораторий на проверки не должен быть продлен на следующий год. Ожидаем, что реформа контроля будет двигаться активно и в следующем году улучшится ситуация с проверками. В том числе – заработает интегрированная база проверок", – сообщил он в ходе "круглого стола" IT Future Talks в Киеве первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Мораторий на проверки деятельности всех субъектов предпринимательской деятельности, кроме проверок Госфининспекций и Государственной фискальной службы (ГФС) действует уже три года. Проверки могут осуществляться только по разрешению правительства или просьбе самой компании.

Несмотря на мораторий, его государственные органы все равно не особо исполняли, влезая на предприятия со своими проверками. В случае, если мораторий отменят, "маски-шоу" чиновников и силовиков уже не остановишь. Горькую пилюлю проверок подсластят "прозрачностью". Мол, бизнесмен будет знать, кто приходит с проверкой и каковы ее результаты. Однако предприниматели уже не верят обещаниям от власти. Если чиновники не придерживались моратория (премьеру Гройсману даже пришлось инициировать специальный закон), то что говорить о "прозрачности"?

Пока МЭРТ хочет возобновить проверки, Минфин планирует ужесточить почтовые пересылки, с помощью которых кормится значительная часть мелких предпринимателей. Сумму безналогового ввоза планируют сократить с 1000-500 евро (в зависимости от вида транспорта) до 300 евро. Завозить товар в Украину они можно будет только раз в 5 дней, что негативно повлияет на интернет-торговлю, которой промышляет много мелких бизнесменов.

Планы чиновников на следующий год у чиновников амбициозные. Планируется повышать акцизы на алкоголь, табак и бензин, сокращать количество плательщиков единого налога, ужесточать требования к выполнению трудового, налогового и авторского права. Принятая парламентом судебная реформа сделала невыгодной судебные тяжбы, потому что все их бремя ложится на истца.

Не удивительно, что все больше предпринимателей в Украине "голосует ногами", переводя бизнес в другую страну.

"На днях я посетил компанию, которая осуществляет сопровождение и лицензионные продажи известной бухгалтерской программы 1С. Ею пользуются сотни тысяч предприятий Украины, но в этом году по представлению СБУ (!) Фирма была внесена в санкционный список, утвержденный Порошенко во исполнение решения Совета нацбезопасности.

При этом, спецслужба устраивала обыски в офисе компании. В итоге, бизнес покинул Украину и часть налогов платит за рубежом — в Эстонии. Увеличилась и стоимость продукции для потребителей. Впервые за много лет пришлось увольнять сотрудников с работы. А склады компании заполнены непроданной продукцией — коробами с дисками и напечатанными инструкциями по установке 1С. Их нельзя ни продать, ни даже утилизировать — потому что они находятся на балансе юридического лица, под санкциями. Маразм, который достиг апогея", — написал на своей странице в Facebook народный депутат от БПП Сергей Лещенко.

Предприниматели жалуются все чаще

Стоит отметить, что малый и средний бизнес не сидит сложа руки. Бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета заявил о значительном росте жалоб на правоохранительные органы.

"Надо признать, что наибольшее количество жалоб продолжает приходить на ГФС. В третьем квартале был скачок, связанный с проблемой автоматической регистрации налоговых накладных. Если исключить этот фактор, то количество обращений на фискалов в третьем квартале сокращалось. А вот среди правоохранительных структур трудно выделить кого-нибудь. Увеличилось в прошлом квартале количество жалоб на СБУ, Нацполицию. По прокуратуре динамика не изменилась по сравнению со вторым кварталом. В целом количество жалоб на силовой блок в третьем квартале возросло значительно. Причины разные, но одна из них – бизнес поверил, что так можно возобновить справедливость. Стал меньше бояться обращаться. Раньше опасались, что обращение на СБУ чревато от силовиков какими-то действиями. Но предприниматели увидели результат нашего вмешательства и стали чаще обращаться", — заявил Шемета.

"Много жалоб получает ГФС, в последнее время жалуются на прокуратуру, потому что под эгидой прокуратуры приходит та же налоговая милиция, и вместе с прокуратурой они проводят бесконтрольные проверки. Дошло до того, что в ситуацию вмешался генпрокурор Луценко, он заявил, что правоохранители должны наведываться только в крайнем случае. Эти заявления произошли потому, что силовики вламывались, изымали не только документы, но и компьютеры и личные вещи, сервера, при это не разбирая. Заходили к одному, прихватывали вещи у соседей. Участие прокуратуры в проверках показало полное незнание ими законодательства. Их деятельность полностью не соответствовала их действиям и вообще каким либо правовым нормам. При этом, основания для облав были сомнительные. Они показывали какие-то решения судов, куда вписывали предприятия, которые вообще к нему никакого отношения не имели", — заявила РИА Новости Украина вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз.

"Несмотря на все грозные выступления от президента, премьера и генпрокурора о немедленном прекращении силовиками давления на бизнес, сами бизнесмены больше всего жалуются на действия сотрудников Службы безопасности Украины и Национальной полиции. Налоговая, как ни странно, только на третьем месте. По ходу, СБУ – это зона ответственности БПП и Петра Порошенко, Нацполиция – Наркофронта и Арсена Авакова. Как они сами себе запретят кормиться с бизнеса?", — считает экономический и политический обозреватель Денис Безлюдько.

Как защитить свой бизнес?

Между тем, у бизнеса появляется все больше возможностей для того, чтобы отстаивать свою правоту в случае проверок силовиков. По данным бизнес-омбудсмена, генеральный прокурор Юрий Луценко выслал письмо руководству правоохранительных органов, в котором предписал проводить обыски предпринимателей без использования "балаклав" и оружия.

"Этому предшествовала длительная работа и с Генеральной прокуратурой, и с правительством и представителями президента. Перед подписанием этого письма была встреча президента и премьер-министра с бизнесом, где вопрос нарушений и злоупотреблений силовиков поднимался жестко. Эти усилия привели к подписанию соответствующего письма, которое действительно запрещает сотрудникам Генпрокуратуры использовать "балаклавы" и оружие при обысках компаний. Требуется изначально обратиться с просьбой добровольно предоставить документы и другие материалы, и только если бизнес не сделал этого, прибегать к обыску. Также письмо предусматривает видеофиксацию действий при обыске, разрешение на присутствие адвокатов, когда проводятся следственные действия. Есть отдельное упоминание об изъятии серверов – их позволено изымать только в том случае, если сам сервер является фактажом в уголовном производстве. Важно, что эти положения распространяются не только на прокуроров, но и на другие следственные органы как полиция, СБУ или налоговая милиция. Это важный этап, но все зависит от того, как это будет выполняться на практике", — заявил Шемета.

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Для того, чтобы активней отстаивать свои права, предпринимателю стоит пользоваться теми противоречиями, которые сложились между СБУ, Нацполицией и Генпрокуратурой. Поскольку ведомства контролируют разные политические силы, то жалобы в конкурирующую инстанцию порой действуют особо эффективно. В крайнем случае, над всеми ними висит карающая рука НАБУ, которая более подконтрольна дяде Сэму, чем украинским политикам, поэтому жалоба в этот орган может быть отрезвляющим душем для проверяющих органов.

"Во-первых, нужно проверить законность этой проверки, законность оснований, если мы говорим о ГФС, то есть налоговый кодекс, который должен говорить, что должно быть при проведении проверки, какая процедура должна быть, если же пришла инспекция по труду, то тоже можно воспользоваться юридическими коллизиями, потому что их постановления идут вразрез с решениями Государственной регуляторной службы о порядке подобных проверок. Я могу посоветовать быть во всеоружии и готовиться к проверкам заранее. Нужно привлекать специалистов, которые опираясь на сегодняшние юридические коллизии, смогут подать качественную жалобу, например, об отсутствии оснований для внеплановой проверки. Сначала жалобу стоит подать в сам контролирующий орган, а затем Государственную регуляторную службу. Обращение в офис бизнес-омбудсмена также может упростить процедуру обжалования проверки", — отметила представитель УСПП.