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    Политика

    Кабмин ликвидировал Налоговую милицию

    (обновлено: )67
    По словам министра финансов, пришло время создавать новую профессиональную Службу финансовых расследований: "Соответствующий законопроект разработан Минфином и одобрен Правительством".
    Здание Кабинета министров Украины
    RIA News Тимур Ибраимов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины одобрил разработанный Министерством финансов законопроект о ликвидации Налоговой милиции, сообщил в Facebook министр финансов Александр Данилюк.

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    "Налоговая милиция должна быть окончательно ликвидирована! Время создавать новую профессиональную Службу финансовых расследований. Соответствующий законопроект разработан Минфином и одобрен Правительством", — написал Данилюк.

    В сообщение он вставил картинку с латинской пословицей "Carthago delenda est!" — "Вещи, которые нужно уничтожить". 

    Напомним, в начале года парламент не проголосовал правку, возвращающую полномочия налоговой милиции.

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