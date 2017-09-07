Кабмин ликвидировал Налоговую милицию

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины одобрил разработанный Министерством финансов законопроект о ликвидации Налоговой милиции, сообщил в Facebook министр финансов Александр Данилюк.

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"Налоговая милиция должна быть окончательно ликвидирована! Время создавать новую профессиональную Службу финансовых расследований. Соответствующий законопроект разработан Минфином и одобрен Правительством", — написал Данилюк.

В сообщение он вставил картинку с латинской пословицей "Carthago delenda est!" — "Вещи, которые нужно уничтожить".

Напомним, в начале года парламент не проголосовал правку, возвращающую полномочия налоговой милиции.