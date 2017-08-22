Генпрокуратура обнаружила схемы ухода от налогов на предприятиях Фирташа

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура и Нацполиция раскрыли схему, направленную на хищение средств и уклонение от уплаты налогов компаниями, входящими в Group DF олигарха Дмитрия Фирташа, с помощью подконтрольных страховых компаний, сообщает пресс-служба ГПУ в Facebook.

Отмечается, что департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

В частности, установлено, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ООО "Междуреченский ГОК", ЧАО "Юкрениан Кемикал Продактс", ОАО "Ривнеазот", ГП "Химик", ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

"С целью выведения средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "СК Саламандра-Украина", ЧАО "СК "Димстрахування" заключен договор страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. То есть застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", — отметили в ГПУ.

По данным ведомства, в дальнейшем хищение этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц. То есть страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией фиктивным предприятиям и подставным лицам.

"Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения", — говорится в сообщении.

Установлено, что наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики.

В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что три из четырех химических заводов Ostchem (объединяет предприятия азотной химии Group DF) – Черкасский "Азот", "Ривнеазот" и Северодонецкое объединение "Азот" – возобновили производство удобрений после вынужденного более чем трехмесячного простоя.