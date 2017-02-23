Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Утром в четверг 23 февраля у здания Верховной Рады снова было шумно — конечно, не так, как накануне, когда к парламенту пришли несколько тысяч националистов (как шутят в Киеве, "Майдан протестовал против последствий Майдана"). Сегодня на Конституционной площади собралось людей гораздо меньше, но протестовали они достаточно энергично. Выкрики "Нет налоговой милиции!" было слышно на другом конце Мариинского парка.

Смотрите также: Протестующие принесли Порошенко билет в Липецк

Верховная Рада в конце прошлого года "по ошибке" ликвидировала налоговую милицию. Народный депутат Татьяна Острикова сообщила, что в законопроекте изменили номер пункта о налоговой полиции, а в переходных положениях, касающихся вступления в силу соответствующих норм, — номер изменить забыли.

Министр финансов Александр Данилюк позднее заявил, что, несмотря на то, что налоговую милицию фактически лишили полномочий из-за технической ошибки, восстанавливать структуру он не собирается. Вместо нее может начать работать финансовая полиция, но сначала Кабмин и парламент должны поддержать такую замену. Министр отметил, что при этом силовой подход сменится на аналитический.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский У Рады протестовали против восстановления налоговой милиции

Однако участники митинга — частные предприниматели — обеспокоены перспективой возвращения налоговой милиции в прежнем виде.

Как сообщается в листовках, которые раздавали участникам акции и прохожим, в начале февраля члены парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики поддержали внесенную главой комитета Ниной Южаниной поправку к законопроекту №0940, которой "реанимируется печально известная налоговая милиция".

"Налоговую милицию хотят восстановить, чтобы уничтожить конкуренцию, добить малый и средний бизнес", — заявил один из выступавших на митинге.

Другие участники акции говорили о том, что налоговая милиция — "репрессивный и коррумпированный орган, годами осуществлявший силовое давление на бизнес", поэтому "воскрешать" такой орган никак нельзя.

В это время в парламенте группа депутатов из разных фракций заблокировала трибуну, протестуя против попыток "протащить" с нарушениями регламента законопроект, в котором, по их словам, идет речь о восстановлении налоговой милиции. Сделано это было после того, как спикер Андрей Парубий предоставил слово Нине Южаниной.

Министр финансов Александр Данилюк также заявил парламентариям о нарушении регламента и отметил, что налоговая милиция, как репрессивный орган — "это наследие, которое должно остаться в прошлом".

Митингующие у Рады призвали депутатов не голосовать за законопроект №0940 (отметим, соответствующую поправку нардепы провалили).

Кроме того, эксперты "Реанимационного Пакета Реформ" (РПР) потребовали от Кабмина как можно быстрее разработать и внести в парламент законопроект о финансовой полиции "с сохранением всех прогрессивных норм, наработанных совместно с общественностью".

В частности, в РПР требуют сохранить нормы о прозрачном конкурсном отборе работников финансовой полиции, о сокращении численности штата (2,5 тысяч вместо 10 тысяч), о смене методов работы (переход от карательных функций к функции расследования и аналитики), о ежегодном отчете финансовой полиции перед парламентом.