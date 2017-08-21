Матиос: у экс-главы киевской налоговой нашли 92 кг золота

КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. У бывшего начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Олега Низенко правоохранители изъяли 90 кг золота. Об этом сказал в интервью изданию "Цензор.нет" главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Уникальный человек. Умудрялся купить 92 килограмма золота, находясь на должности руководителя налоговой милиции города Киева. Когда ребята изымали у него документы, они просто застыли. Девяносто килограмм золота, которое куплено за деньги в украинском банке", — говорит Матиос.

Он отметил, что Низенко на данный момент скрывается в Хорватии.

Напомним, у заместителя юридического департамента из "Укрзализныци", которого поймали на взятке в $150 тыс, во время обыска нашли еще $220 тыс, 13,5 тыс евро, 7 золотых слитков 999,9 пробы, драгоценные часы и другие ценности.