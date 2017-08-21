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    Киев

    Матиос: у экс-главы киевской налоговой нашли 92 кг золота

    (обновлено: )17530
    Как рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос,золото было куплено за деньги в украинском банке. Олег Низенко занимал должность руководителя налоговой милиции города Киева.
    Экс-глава Государственной налоговой службы Киева Олег Низенко. Архивное фото
    glavk.info

    КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. У бывшего начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Олега Низенко правоохранители изъяли 90 кг золота. Об этом сказал в интервью изданию "Цензор.нет" главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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    "Уникальный человек. Умудрялся купить 92 килограмма золота, находясь на должности руководителя налоговой милиции города Киева. Когда ребята изымали у него документы, они просто застыли. Девяносто килограмм золота, которое куплено за деньги в украинском банке", — говорит Матиос.

    Он отметил, что Низенко на данный момент скрывается в Хорватии.

    Напомним, у заместителя юридического департамента из "Укрзализныци", которого поймали на взятке в $150 тыс, во время обыска нашли еще $220 тыс, 13,5 тыс евро, 7 золотых слитков 999,9 пробы, драгоценные часы и другие ценности.

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