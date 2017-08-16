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    Съездил в Крым. У экс-депутата бундестага провели обыски

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    Несмотря на запрет на въезд в Украину, поездки на полуостров Крым пока что не приводили к конфликтам с немецким или европейским правом. Но прецеденты уже случаются.
    Бывший депутат бундестага от СДПГ Йорг Таусс
    de.sputniknews.com

    РИА Новости Украина

    Прокуратура Карлсруэ на основании заявления Министерства экономики под руководством Бригитте Циприс (Brigitte Zypries) постановила провести обыски в квартире бывшего депутата бундестага от СДПГ Йорга Таусса (Jörg Tauss). Eго обвиняют в организации групповой поездки в Крым.

    Наряду с большим количеством частных лиц полуостров, несмотря на санкции, посетили и немецкие политики, в том числе депутат от партии Левых Андреас Маурер (Andreas Maurer). Недавно широкий резонанс вызвало также и выступление немецкой группы Scooter в Крыму, из-за которого Украина грозит членам группы лишением свободы сроком до восьми лет. 

    Несмотря на запрет на въезд в Украину, такие поездки пока что не приводили к конфликтам с немецким или европейским правом. Поэтому председатель объединения Западно-Восточное Общество в Баден-Вюртемберге, Йорг Таусс, был особенно удивлен обыскам в его частной квартире 21 июля:

    "Это в действительности новый симптом, и это стало для нас неожиданностью. Мы организовали поездку в Крым, и нас обвиняют именно в этом — организации такой поездки, а не самой поездке. Организация (прим. ред.: как действие) нарушает санкции ЕС. Уже одно это поражает, поскольку поездку логичным образом надо сначала организовать. Поэтому мы были удивлены, когда в половине девятого утра внезапно перед моей дверью появились четыре полицейских в бронежилетах с постановлением на обыск".

    Таусс и его объединение обвиняются в нарушении Закона о внешних экономических связях. По постановлению суда, который выдал разрешение на обыск, искали "информацию об организации поездок в Крым".

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    В качестве причины для обыска приводится следующее подозрение:

    "… что объединение в 2016 году организовало туристическую групповую поездку в Крым и будущем планирует предлагать туда групповые поездки".

    Что касается юридического аспекта, приводится ссылка на постановление ЕС о санкциях в связи с ситуацией с Крымом:

    "В частности Статья 2d Постановления (ЕС) 692/2014 запрещает оказание услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе".

    Председатель объединения до поездки знал о Законе о внешнеэкономических связях и дополнительно проконсультировался у другого бывшего коллеги по Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

    "В Законе о внешнеэкономических связях говорится, что коммерческие поездки и туристические услуги в профессиональной сфере не допускаются. Поэтому мы перед выпиской поездки в своем союзе перестраховались — в Министерстве иностранных дел и у Уполномоченного правительства Германии по сотрудничеству с Россией России Гернота Эрлера. И там нас заверили, что в случае организации поездок такими объединениями, как наше, не существует никаких опасений. Тем печальнее тот факт, что Министерство экономики, не связавшись с нами, прибегло к подаче заявления. Мы призываем федеральное правительство, для начала внести ясность хотя бы в собственных рядах, в своих министерствах", - сказал Таусс.

    В ответном письме депутата бундестага Гернота Эрлера значилось буквально следующее: "Согласно информации Министерства иностранных дел, санкции затрагивают только туристические компании из ЕС. Им больше не разрешается предлагать туристические услуги в Крым. В отношении объединений, которые не осуществляют данные действия с коммерческой целью, опасений нет. Тем не менее, последовала рекомендация воздержаться от поездок в Крым, поскольку немецким гражданам там не оказывается консульская защита".

    При обыске были изъяты компьютер и корреспонденция. Обвинения в коммерческой организации поездки Таусс отвергает на основании профиля своего объединения: "Легко распознать, что мы являемся общественным объединением без цели извлечения прибыли. Мы не фирма Neckermann и не арендуем круизный лайнер, чтобы причалить к Ялте. В нашем уставе закреплена задача международной коммуникации, мы делаем многое в области медицинско-гуманитарного сотрудничества, но как объединение, мы организуем и поездки. И это было желанием членов нашего объединения — организовать поездку в Крым, и мы это сделали в сентябре 2016 года".

    Объединение Западно-Восточное Общество в Баден-Вюртемберге на протяжении 30 лет действует в Восточной Европе. Изначально оно было создано для оказания помощи жертвам Чернобыльской катастрофы, и до сегодняшнего дня осуществляет поддержку, прежде всего, в области медико-гуманитарного сотрудничества в бывших республиках Советского Союза, в России и Белоруссии. В прошлом году члены объединения приняли решение организовать поездку в Крым, чтобы на месте увидеть всё своими глазами…. Они подробно рассказали о поездке на веб-сайте объединения.

    Работа Керченской переправы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Таинственно-секретный визит политиков в Крым и реакция на него

    Йорг Таусс с 1994 по 2009 год был депутатом бундестага от СДПГ. Заем он был членом Партии пиратов. Непосредственно после обыска он написал письма своим бывшим коллегам по партии, министру экономики Бригитте Циприс и министру иностранных дел Зигмару Габриэлю. Однако пока что он ответа не получил: "Я сам был ранее депутатом бундестага, обычно на запросы граждан отвечают в течение 14 дней. Мы требуем от министра экономики незамедлительного отзыва этого заявления и призываем федеральное правительство прояснить правовое положение в отношении поездок в Крым, чтобы не было подобных обвинений в отношении еще большего числа представителей гражданского общества. Где мы окажемся, если сейчас внезапно у всех объединений с многолетними партнерскими отношениями с Крымом перед дверью будет возникать полиция?".

    В одной только земле Баден-Вюртемберг города Баден-Баден, Гейдельберг и Людвигсбург связывают партнерские отношения с Ялтой, Симферополем и Евпаторией.

    Таусс не думает, что заявление в прокуратуру министра Циприс от СДПГ связано и с его собственным партийным прошлым, но критикует позицию СДПГ по крымскому вопросу: "Конечно, вполне возможно, что я своим выходом из СДПГ и переходом в Партию пиратов стал бельмом на глазу. Но речь не об этом. Я считаю политически неверным, что именно социал-демократы принимают участие в этой истерии вокруг Крыма. Я абсолютно не понимаю критику СДПГ в адрес г-на Линднера в связи с его высказываниями последних дней. Линднер же прав. Необходимы срочные шаги для нормализации отношений с Россией, а СДПГ вдруг отстраняется и перекладывает вопросы политики разрядки на СвДП. Меня, как бывшего социал-демократа, это очень разочаровывает. Но, как уже сказано, речь в первую очередь о ясной правовой безопасности в будущем для всех, кто в Крыму принимает участие в сфере гражданского общества и партнерских связях между городами".

    По всей вероятности, правовое положение в отношении поездок в Крым не настолько ясное, как показывает воинственная реакция государства в отношении этого объединения. Пока что непонятно, как будет развиваться ситуация вокруг объединения в связи с поездкой. Заявление находится в государственной прокуратуре Карлсруэ.

    Йорг Таусс не ожидает последствий для себя и своего объединения в связи с обыском и постановлением и настроен решительно: "Несмотря на возможный судебный процесс против нашего объединения и меня лично, речь здесь явно о том, чтобы запугать гражданское общество. Мы с этим не можем мириться и потому будем защищаться в меру своих сил".

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