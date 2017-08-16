Съездил в Крым. У экс-депутата бундестага провели обыски

РИА Новости Украина

Прокуратура Карлсруэ на основании заявления Министерства экономики под руководством Бригитте Циприс (Brigitte Zypries) постановила провести обыски в квартире бывшего депутата бундестага от СДПГ Йорга Таусса (Jörg Tauss). Eго обвиняют в организации групповой поездки в Крым.

Наряду с большим количеством частных лиц полуостров, несмотря на санкции, посетили и немецкие политики, в том числе депутат от партии Левых Андреас Маурер (Andreas Maurer). Недавно широкий резонанс вызвало также и выступление немецкой группы Scooter в Крыму, из-за которого Украина грозит членам группы лишением свободы сроком до восьми лет.

Несмотря на запрет на въезд в Украину, такие поездки пока что не приводили к конфликтам с немецким или европейским правом. Поэтому председатель объединения Западно-Восточное Общество в Баден-Вюртемберге, Йорг Таусс, был особенно удивлен обыскам в его частной квартире 21 июля:

"Это в действительности новый симптом, и это стало для нас неожиданностью. Мы организовали поездку в Крым, и нас обвиняют именно в этом — организации такой поездки, а не самой поездке. Организация (прим. ред.: как действие) нарушает санкции ЕС. Уже одно это поражает, поскольку поездку логичным образом надо сначала организовать. Поэтому мы были удивлены, когда в половине девятого утра внезапно перед моей дверью появились четыре полицейских в бронежилетах с постановлением на обыск".

Таусс и его объединение обвиняются в нарушении Закона о внешних экономических связях. По постановлению суда, который выдал разрешение на обыск, искали "информацию об организации поездок в Крым".

В качестве причины для обыска приводится следующее подозрение:

"… что объединение в 2016 году организовало туристическую групповую поездку в Крым и будущем планирует предлагать туда групповые поездки".

Что касается юридического аспекта, приводится ссылка на постановление ЕС о санкциях в связи с ситуацией с Крымом:

"В частности Статья 2d Постановления (ЕС) 692/2014 запрещает оказание услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе".

Председатель объединения до поездки знал о Законе о внешнеэкономических связях и дополнительно проконсультировался у другого бывшего коллеги по Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

"В Законе о внешнеэкономических связях говорится, что коммерческие поездки и туристические услуги в профессиональной сфере не допускаются. Поэтому мы перед выпиской поездки в своем союзе перестраховались — в Министерстве иностранных дел и у Уполномоченного правительства Германии по сотрудничеству с Россией России Гернота Эрлера. И там нас заверили, что в случае организации поездок такими объединениями, как наше, не существует никаких опасений. Тем печальнее тот факт, что Министерство экономики, не связавшись с нами, прибегло к подаче заявления. Мы призываем федеральное правительство, для начала внести ясность хотя бы в собственных рядах, в своих министерствах", - сказал Таусс.

В ответном письме депутата бундестага Гернота Эрлера значилось буквально следующее: "Согласно информации Министерства иностранных дел, санкции затрагивают только туристические компании из ЕС. Им больше не разрешается предлагать туристические услуги в Крым. В отношении объединений, которые не осуществляют данные действия с коммерческой целью, опасений нет. Тем не менее, последовала рекомендация воздержаться от поездок в Крым, поскольку немецким гражданам там не оказывается консульская защита".

При обыске были изъяты компьютер и корреспонденция. Обвинения в коммерческой организации поездки Таусс отвергает на основании профиля своего объединения: "Легко распознать, что мы являемся общественным объединением без цели извлечения прибыли. Мы не фирма Neckermann и не арендуем круизный лайнер, чтобы причалить к Ялте. В нашем уставе закреплена задача международной коммуникации, мы делаем многое в области медицинско-гуманитарного сотрудничества, но как объединение, мы организуем и поездки. И это было желанием членов нашего объединения — организовать поездку в Крым, и мы это сделали в сентябре 2016 года".

Объединение Западно-Восточное Общество в Баден-Вюртемберге на протяжении 30 лет действует в Восточной Европе. Изначально оно было создано для оказания помощи жертвам Чернобыльской катастрофы, и до сегодняшнего дня осуществляет поддержку, прежде всего, в области медико-гуманитарного сотрудничества в бывших республиках Советского Союза, в России и Белоруссии. В прошлом году члены объединения приняли решение организовать поездку в Крым, чтобы на месте увидеть всё своими глазами…. Они подробно рассказали о поездке на веб-сайте объединения.

Йорг Таусс с 1994 по 2009 год был депутатом бундестага от СДПГ. Заем он был членом Партии пиратов. Непосредственно после обыска он написал письма своим бывшим коллегам по партии, министру экономики Бригитте Циприс и министру иностранных дел Зигмару Габриэлю. Однако пока что он ответа не получил: "Я сам был ранее депутатом бундестага, обычно на запросы граждан отвечают в течение 14 дней. Мы требуем от министра экономики незамедлительного отзыва этого заявления и призываем федеральное правительство прояснить правовое положение в отношении поездок в Крым, чтобы не было подобных обвинений в отношении еще большего числа представителей гражданского общества. Где мы окажемся, если сейчас внезапно у всех объединений с многолетними партнерскими отношениями с Крымом перед дверью будет возникать полиция?".

В одной только земле Баден-Вюртемберг города Баден-Баден, Гейдельберг и Людвигсбург связывают партнерские отношения с Ялтой, Симферополем и Евпаторией.

Таусс не думает, что заявление в прокуратуру министра Циприс от СДПГ связано и с его собственным партийным прошлым, но критикует позицию СДПГ по крымскому вопросу: "Конечно, вполне возможно, что я своим выходом из СДПГ и переходом в Партию пиратов стал бельмом на глазу. Но речь не об этом. Я считаю политически неверным, что именно социал-демократы принимают участие в этой истерии вокруг Крыма. Я абсолютно не понимаю критику СДПГ в адрес г-на Линднера в связи с его высказываниями последних дней. Линднер же прав. Необходимы срочные шаги для нормализации отношений с Россией, а СДПГ вдруг отстраняется и перекладывает вопросы политики разрядки на СвДП. Меня, как бывшего социал-демократа, это очень разочаровывает. Но, как уже сказано, речь в первую очередь о ясной правовой безопасности в будущем для всех, кто в Крыму принимает участие в сфере гражданского общества и партнерских связях между городами".

По всей вероятности, правовое положение в отношении поездок в Крым не настолько ясное, как показывает воинственная реакция государства в отношении этого объединения. Пока что непонятно, как будет развиваться ситуация вокруг объединения в связи с поездкой. Заявление находится в государственной прокуратуре Карлсруэ.

Йорг Таусс не ожидает последствий для себя и своего объединения в связи с обыском и постановлением и настроен решительно: "Несмотря на возможный судебный процесс против нашего объединения и меня лично, речь здесь явно о том, чтобы запугать гражданское общество. Мы с этим не можем мириться и потому будем защищаться в меру своих сил".