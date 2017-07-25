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    Обыск у чиновника "Укрзализныци": слитки золота и сотни тысяч долларов

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    Как сообщается, во время обыска нашли еще $220 тыс, 13,5 тыс евро, 7 золотых слитков 999,9 пробы, драгоценные часы и другие ценности, которые не были задекларированы.
    Обыск у чиновника Укрзализныци
    Фото со страницы Прокуратуры Киева в Facebook

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. У заместителя юридического департамента из "Укрзализныци", которого поймали на взятке в $150 тыс, во время обыска нашли еще $220 тыс, 13,5 тыс евро, 7 золотых слитков 999,9 пробы, драгоценные часы и другие ценности, которые не были задекларированы. Об этом в Facebook сообщает прокуратура Киева.

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    Чиновник не указал эти средства в декларации и хранил их у себя дома, а также в банковском сундуке, зарегистрированном на жену.

    При этом в декларации должностного лица было указано только 150 тыс грн на счету жены.

    Взяточнику сообщили о подозрении в преступлении по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

    Напомним, в публичном акционерном обществе "Мотор Сич" обнаружили присвоение средств, на объектах предприятия и у ключевых лиц провели обыски.

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