Обыск у чиновника "Укрзализныци": слитки золота и сотни тысяч долларов

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. У заместителя юридического департамента из "Укрзализныци", которого поймали на взятке в $150 тыс, во время обыска нашли еще $220 тыс, 13,5 тыс евро, 7 золотых слитков 999,9 пробы, драгоценные часы и другие ценности, которые не были задекларированы. Об этом в Facebook сообщает прокуратура Киева.

Чиновник не указал эти средства в декларации и хранил их у себя дома, а также в банковском сундуке, зарегистрированном на жену.

При этом в декларации должностного лица было указано только 150 тыс грн на счету жены.

Взяточнику сообщили о подозрении в преступлении по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

Напомним, в публичном акционерном обществе "Мотор Сич" обнаружили присвоение средств, на объектах предприятия и у ключевых лиц провели обыски.