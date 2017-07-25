Обыски на спиртзаводах отразятся на теневом рынке алкопродукции — Кравец

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Генеральная прокуратура Украины совместно с налоговой милицией начала обыски на 41 спиртзаводе. Об этом сообщил заместиль главы ГФС Сергей Билан.

Билан отметил, что контрабандный спирт продается за наличные и производится из неучтенного сырья. Подобное нарушение закона приводит к миллиардным потерям средств из государственного бюджета и несет серьезные риски для здоровья населения.

По данным Билана, в спецоперации задействованы 430 работников налоговой милиции.

Обыски на спиртзаводах прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що шукають зараз?

— Наразі, як повідомляють ті ж ЗМІ, та ж ГПУ, то це продовжується розслідування саме цієї кримінальної справи, стосовно зловживання владою, службовим становищем, підробкою документів, саме минулою владою, в 2014 році. Буквально тиждень тому проводилися обшуки знову ж таки в центральному апараті "Укрспирту". Ніхто не був проти. Всі документи надали, шукали якісь накладні. Те що зазначено знову ж таки в мережі Інтернет, і в тих документах, які були оприлюднені, то знову ж таки, шукали взаємозв'язки з певними юридичними особами, які документи видавалися для реалізації, які були придбання. Тобто мова йде про те, що певна кількість продукції, а саме сировини, з якої виробляється спирт, не була певним чином відображена в обліку, і відповідно не відображений в обліку і спирт, який був вироблений з цієї сировини. Але ця ситуація не нова для України і саме так вже не перше десятиріччя працює.

Державна монополія на виготовлення спирту існує всього у двох країнах навіть не Європи, взагалі світу — це Україна та Білорусь.

— Мабуть це нам залишилося ще з радянських часів. Однак і намагалися це зберегти. Тим паче з метою виключно боротьби з якоюсь контрабандою, з виробленням несертифікованої продукції, знову ж таки, з тим щоб з усього сплачувалися податки. Однак за інформацією тих же спеціалістів з цього ринку, обсяг контрафактної продукції на ринку спирту в Україні вже перевищує майже 70%.

Півроку тому оцінювали обсяги контрафакту на рівні від 45% до 60%.

— Вже 70%. І я так розумію, що саме на це і направлено весь цей рейд. Тобто не стільки розслідувати кримінальні справи, які порушені були раніше і розслідуються стосовно діяльності "Укрспирту" в 2014 році, скільки, на мій погляд, намагаються на сьогоднішній день певним чином або змінити потоки з доходів з цього тіньового бізнесу, або дійсно намагаються певним чином бороти це виробництво контрафактної продукції. Але у зв'язку з тим, і як ми бачимо, як взагалі діє і податкова міліція, і прокуратура, я не думаю, що ми найближчим часом побачимо, що обсяги легальної продукції значно збільшаться. Я думаю, що навпаки тіньовий ринок після цих обшуків і розслідування цієї кримінальної справи, ще більше зростає.

Як це відбувається? Є працюючі заводи, а є ті, що нібито стоять, але всередині виготовляється спирт, кудись вивозиться та продається за готівку.

— Не тільки на таких заводах відбувається, це безпосередньо і на працюючих заводах, які не обліковують фактично. Як показують матеріали цих же кримінальних справ, про що оприлюднюється в мережі Інтернет, тобто працюючі заводи не оприлюднюють сировину, яку вони отримують від сільхозтоваровиробників, з цієї сировини виробляють спирт. Відповідно, якщо вони не обнародували, не оприбуткували цю сировину, яку вони отримали від сільхозтоваровиробників, виключно за готівкові кошти, і ніде з неї нічого, так би мовити, і не виробляється. Хоча завод працює в три зміни, а офіційно він нічого не робить.

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Перший заступник голови Держподаткової служби заявив, що спецоперація, яку податкова міліція проводить під процесуальним керівництвом ГПУ, спрямована на припинення протиправної діяльності у сфері незаконного виробництва та реалізації підакцизної продукції. Тобто він каже про сьогоднішній час?

— В будь-якому випадку, підстави для проведення обшуків, як я розумію, наскільки повідомляли ЗМІ, прокуратура, є саме та кримінальна справа від 2014 року. І під цю кримінальну справу намагаються, знову ж таки, певним чином розібратися з тим, що наразі відбувається на цьому ринку. Хоча як показує досвід, фактично тим особам, які на цьому ринку існують, і так взагалі все давно зрозуміло, де брати сировину, де брати той спирт, як його виробляти, як його оприбуткувати і як потім виробляти цю контрафактну продукцію.

В уряді неодноразово лунали заяви про намір приватизації "Укрспирту".

— В більшості випадків, як показує досвід, намагаються перед продажем безпосередньо такого монополісту збити ціну, показати, що підприємства не працюють, вони заблоковані, якісь кримінальні справи, які розслідуються, не дають їм працювати і фактично таким чином зменшити ціну на ці підприємства. Ми побачимо досить скоро, чи, дійсно, пан прем'єр, окрім проблем з газом, які він створює в Україні з цим транспортуванням і розподілом оплати за газ безпосередньо населенню зробить щось безпосередньо з "Укрспиртом". Тому що на сьогоднішній день фактично ця ситуація вже є абсурдною. За такий час говорити і нічого не зробити для приватизації "Укрспирту", це досить значні кошти. Виглядає таким чином, що цю монополію намагаються приватизувати під конкретну особу, однак, мабуть, ця конкретна особа збирає кошти на цю приватизацію з одного боку, а з іншого, так і не може, мабуть, сформувати прозорі правила для того, щоб суспільство взагалі, не тільки українське, а й світове суспільство не вказало на явну заангажованість самої схеми приватизації цього концерну.

Якщо є державна монополія, хто його купуватиме, поки не зміниться законодавство?

— Зазвичай є досить велика кількість виробників тієї горілки, в яких ще є кошти, є гроші на те, щоб викупити це майно. Але таким чином, яким намагаються продати, я вважаю, що це виглядає саме так, щоб продати монополію. Саме продати разом всі заводи. Не продавати їх поодинці, а в подальшому, я так думаю, що та особа, яка буде придбавати, він так і розпродасть ці заводи поодинці певним, відповідно, монополіям, які виробляють той чи інший вид продукції, яким потрібен цей спирт. Тому на сьогоднішній день треба просто відверто підійти до цієї ситуації і оцінити ці заводи, і виставити фактично ці заводи на торги. Якщо завод працює — продаємо, якщо завод не працює, будь ласка, беремо його, ріжемо на металолом і фактично знищуємо, якщо він не працює. Однак, я так розумію, що виявиться, що більшість заводів, які на сьогоднішній день офіційно рахуються, що вони не працюють і будуть навіть великі торги за ці непрацюючі заводи.

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Оголосили приватизацію, але людина не зможе виробляти спирт, поки є державна монополія?

— Фактично так. Тому і стоїть питання зміни законодавства. Тому ця зміна законодавства відбудеться одночасно з дозволом на приватизацію цього концерну, тому що поки не буде знята монополія на виробництво спирту, нічого зробити не можна буде. Він фактично офіційно нікому не потрібен, а офіційно він потрібен всім.

Обіцяний аудит зробили, але виявилось, що майже все чистенько.

— Як говорив минулий прокурор ще СРСР головним в любому розслідуванні — не вийти самим на себе. Тут питання саме в цьому. У разі, якщо зробили аудит і його укривають від громади, то, я думаю, там є дуже велике питання, куди поділось це майно і я не виключаю, що ті особи, які на сьогоднішній день очолюють і мають певне відношення до Київради і мають певне відношення до нардепів, і до керівництва країни, також там певним чином отримали свій зиск від цієї своєї тіньової приватизації в місті Києві.

Пройшли 20 липня обшуки на заводі "Моторсіч", в офісах "Моторбанку", які належать народному депутату В'ячеславу Богуслаєву. Що ці обшуки дали?

— Наскільки я зрозумів з повідомлень, насправді податкова міліція знайшла схеми, за якими з компанії "Моторсіч" виводилися кошти. А саме, купівля якихось там цінних паперів, які фактично є так званими мусорними паперами, які насправді нічого не коштують, і з цих 500 мільйонів, про які повідомляється в ЗМІ, 350 мільйонів це саме ці кошти, які були виведені і сплачені невідомо яким компаніям. Відомо яким компаніям, і в подальшому фактично були виведені з компаній, і 150 мільйонів, це податки, які не були сплачені до державного бюджету у зв'язку з застосуванням цієї схеми. Тобто насправді відбувається пошук хто виробляв ці документи, хто підписував контракти, пошук саме безпосередніх учасників цієї схеми, чи вироблялося це безпосередньо компанією "Моторсіч", чи дійсно вони до когось зверталися за купівлею, і саме це шукається. І відшукують, зазвичай, кошти, але як ми бачимо, то знайшли просто антикваріат. Тобто я так розумію, у тих осіб, у яких відбувався обшук, вдома знайшли якісь речі, які завтра насправді ці слідчі органи повинні звернутися до слідчого судді відповідного, який давав дозвіл на проведення цього обшуку, з відповідним клопотанням про накладення арешту на це майно. Я думаю, у зв'язку з тим, що це майно певним чином не пов'язано з питаннями обшуку.

Це просто хтось нумізмат?

— Може хтось там нумізмат, так. То, мабуть, арешту не буде накладено. Хоча як показує досвід, то досить часто слідчі судді все ж таки задовольняють такі клопотання, накладають арешт, хоча це майно ніяким чином не пов'язано безпосередньо з розслідуванням цієї кримінальної справи.

Нащо вони його тоді вилучали?

— Треба хоча б щось показати для суспільства, для того що ми працюємо. Ми знайшли півмільйона доларів чи десять мільйонів гривень. Я там щось десь читав, що там десять мільйонів гривень, чи півмільйона доларів знайшли.

На фото від ГПУ лежать пачки американських президентів.

— Так, тобто питання, де вони знайшли, чи це загалом у всіх вони зібрали, чи це на підприємствах вони знайшли, чи це знайшли у когось вдома. Ми пам'ятаємо, як у керівника "Укрзалізниці" чи якоїсь там структури, у ванній знайшли шість мільйонів доларів, під ванною, чи де він там їх ховав. Тобто питання зовсім в іншому. Тобто це добре, що вони знайшли ці кошти, накладуть арешт, знову ж таки, те про що говорив: який буде з цього результат. Чи повернуться ці 350 мільйонів, чи стягнуть ці 350 мільйонів, чи знову ж таки це буде черговий піар-хід. Тобто черговий очільник якогось міністерства, відомства, яке займається розслідуванням, буде раз в півроку, коли про нього будуть пригадувати, говорити: ми тут зараз розслідуємо, а де результат? А немає результату. І я думаю, що буде навіть дуже важко притягнути і керівників підприємства до відповідальності, тому що договори були укладені. Це відбувалося знову ж таки під контролем Нацкомісії, яка регулює цей фондовий ринок і якщо ці смітні, так би мовити, цінні папери не входили до того переліку, який затверджений, то певним чином давати якісь оцінки на сьогоднішній день, це буде досить некоректно з одного боку. А з іншого боку, знову ж таки, нічого не буде.

НАБУ та САП затримали посадовців збройних сил, а також держпідприємства Львівського бронетанкового заводу за організацію корупційної схеми з двигунами, що були у вжитку.

— Питання в тому, хто буде за це нести відповідальність? Не виключена кримінальна відповідальність, а саме відшкодування завданих збитків державі Україна з огляду на сплачені кошти на ці компанії.

Відсторонено директора Львівського бронетанкового заводу. Він вийшов під заставу. Начальника бронетанкового управління центрального бронетанкового відпустили на поруки. Про що це свідчить?

— По-перше, це свідчить, що сама схема закупівлі цих двигунів, з огляду на те, що так високо були затримані посадові особи, все ж таки здійснювалась під керівництвом високопосадовців, тобто це не просто якийсь фахівець закупівлі це робив.

Наприкінці травня правоохоронні органи повідомили, що викрили схему компанії "Тедіс". Штраф вони сплатили. Це був найбільший штраф АМКУ.

— Це питання до АМКУ, тут же питання не до фінансування тероризму, питання не до ухилення від сплати податків. Це трохи різні речі. АМКУ — це взагалі антимонопольне законодавство, тобто його порушення, які зловживання на цьому ринку монополістом. Тобто питання про сплату податків взагалі не йде і питання про фінансування тероризму за півроку вже такі гучні заяви були.

Рахунки були в компанії заарештовані. Пізніше компанія оскаржила це рішення. В Печерському районному суді скасували арешт коштів.

— Питання в тому, якщо компанія сплатила ці кошти, для чого продовжувати цей арешт. Тому що компанія продовжує сплачувати податки. Можна заарештувати кошти і в подальшому не отримувати податки. Тому, на мій погляд, до суду тут питань немає. Тут більше питання до правоохоронців, які спочатку арештовували це майно, робили гучні заяви, а врешті-решт ми не бачимо результату.

Чому ці останні півроку бачимо активність правоохоронних органів?

— Хтось готується до виборів.

Ви думаєте, це передвиборча кампанія?

— Я думаю, хтось готується до виборів і намагається показати суспільству, що раніше вона працює, а зараз вони працюють. Вони працюють, однак результату немає і постійно роблять такі заяви і, врешті-решт, у населення складається враження, що щось робиться, однак результату немає. І коли задається питання, а де результат, робиться ще одна гучна заява.

Ранее политический эксперт Андрей Золотарев и депутат Киевсовета Владислав Михайленко в эфире Голоса Столицы прокомментировали убийство советника главы госпредприятия "Укрспирт" Виктора Панкова и проанализировали, кому оно может быть выгодно.