В Житомирском горсовете проходят обыски - СМИ

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В одном из управлений Житомирского городского совета происходят обыски. Эту информацию подтвердила руководитель отдела коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области Алла Ващенко, сообщает UNN.

zhitomir.info Обыски в управлении Житомирского городского совета

Обыски проводят следователи Житомирского отдела полиции с привлечением оперативников управления защиты экономики в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст.366 УК Украины (служебная подделка). Обыскивают одно из коммунальных хозяйств городского совета.

"Также обыски проходят у фирмы-подрядчика, которая выполняла определенные работы", — сообщила Ващенко.

По данным Житомир.инфо, источники сообщают, что эти обыски связаны с обустройством сквера для установки памятника Олегу Ольжичу и ремонтом дорог, который выполняла фирма жены заместителя мэра Александра Фещенко.

Ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции и Главной военной прокуратуры проводили следственные действия в столичном бизнес-центре "Гулливер", где находятся офисы "Вестей". Руководство обысками осуществлял главный военный прокурор Анатолий Матиос.