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    В Житомирском горсовете проходят обыски - СМИ

    (обновлено: )9401
    Как сообщается, обыски проводят следователи Житомирского отдела полиции с привлечением оперативников управления защиты экономики в рамках расследования уголовного производства.
    Обыски в управлении Житомирского городского совета
    zhitomir.info

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В одном из управлений Житомирского городского совета происходят обыски. Эту информацию подтвердила руководитель отдела коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области Алла Ващенко, сообщает UNN.

    zhitomir.info
    Обыски в управлении Житомирского городского совета

    Обыски проводят следователи Житомирского отдела полиции с привлечением оперативников управления защиты экономики в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст.366 УК Украины (служебная подделка). Обыскивают одно из коммунальных хозяйств городского совета.

    "Также обыски проходят у фирмы-подрядчика, которая выполняла определенные работы", — сообщила Ващенко.

    По данным Житомир.инфо, источники сообщают, что эти обыски связаны с обустройством сквера для установки памятника Олегу Ольжичу и ремонтом дорог, который выполняла фирма жены заместителя мэра Александра Фещенко.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции и Главной военной прокуратуры проводили следственные действия в столичном бизнес-центре "Гулливер", где находятся офисы "Вестей". Руководство обысками осуществлял главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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