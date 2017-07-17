Обыски по делу Клименко выглядят как пиар силовиков - Кравец

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В пятницу проводят 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в ТРЦ "Гулливер" в Киеве. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, экс-министр Клименко во время Майдана вывел из Украины почти миллиард долларов. По информации Арсена Авакова и Матиоса, Клименко создал ряд офшоров на Британских Виргинских островах, Кипре и в Лихтенштейне. Владельцем офшоров значился его отец. Средства были перечислены в Украину на счета компаний "Юнисон", медиахолдинга "Вести" и двух компаний по управлению активами.

В этом деле уже объявлены подозрения 56 бывшим налоговикам, часть из которых находится в международном розыске. Глава МВД добавил, что с целью согласования процессуальных действий по их аресту была проведена встреча с послами стран G7. МВД также обратилось с запросами в силовые службы соответствующих стран.

Серию новых обысков по делу Александра Клименко прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як відбувається розслідування таких кримінальних справ з повернення активів?

— Наскільки я розумію, тут питання стоїть не в поверненні активів і взагалі досить дивно вся ця ситуація з коментарями, як безпосередньо пана Авакова, так і військового прокурора в цій справі стосовно виведення коштів, а потім за ведення цих коштів. Так і не зрозуміло, чи їх вивели, чи завели, чи просто використали схему, за якою ці кошти певним чином легалізували і схема фактично на той час була легальною, так як гроші вийшли і гроші зайшли в Україну, за яку придбали таку кількість нерухомого і рухомого майна. Однак в подальшому, на мій погляд, потрібно буде пов'язати якимось чином самі ці об'єкти нерухомості безпосередньо з діяльністю пана Клименка і з незаконним збагаченням, яке відбулось на цей час, тому що, як ми бачимо, ці гучні заяви врешті-решт нічим не закінчуються, окрім безпосередньо самих заяв, так як на сьогоднішній день треба буде застосовувати механізм, прийнятий нещодавно спеціальної конфіскації фактично у разі пред'явлення пану Клименку якихось збитків матеріальних бюджету України. Це майно повинно бути конфісковано і відповідним чином реалізовано законодавством України, а кошти від його реалізації, які там будуть, чи будуть мільярди доларів, чи, як ми знаємо, у нас продаються досить задешево, чи буде це 100 мільйонів доларів, в чиїх руках опиниться це все майно, покаже час.

Тобто ви вважаєте, що найважче буде довести, що ці об'єкти належать Клименку?

— По-перше, пану Клименку. По-друге, що вони здобуті злочинним шляхом, тобто здобуті на кошти, зароблені злочинним шляхом. Це головне, тому що говорити — це одне, заявляти українським телеканалам, українським журналістам, а в подальшому все ж таки прийдеться в суді якимсь чином доводити. Це та ж сама ситуація, яка наразі відбулась з тими півтора мільярдами доларів якихось кіпрських чи офшорних компаній, які були конфісковані в "Ощадбанку", що до цього часу ніхто не бачив це рішення. Що навіть депутати цим певним чином зацікавились щодо рішення того Краматорського суду, на підставі якого були вилучені ті кошти. Тут, я так думаю, очікує та ж сама ситуація.

Якщо буде важко довести приналежність цієї особи до цього майна, яке тоді рішення має виносити суд, який має заарештувати це майно?

— В тому вся і справа, що потрібно буде доводити, що це майно певним чином опосередковано належить безпосередньо Клименку і сума 12 мільярдів виглядає не досить реально. В "Гулівері" не брильянтові все ж таки.

Але три поверхи викупив, кажуть.

— І що, це 12 мільярдів доларів коштує? Я дуже сумніваюсь. Подивимось, чим це все закінчиться. В будь-якому випадку ця справа, це все стосується і податкових майданчиків, які були створені за часів Клименка, і саме в рамках цієї справи потрібно буде вирахувати певну шкоду, яка була завдана його неправомірною діяльністю чи бездіяльністю і довести, що саме це його бездіяльність чи діяльність призвела до цієї шкоди і всієї держави, яка на той час приймала відповідні закони і давала можливість ухилятись від сплати податків. Тому це все на сьогоднішній день виглядає як черговий піар, яким останнім часом всі ці силові органи досить пишаються, а насправді ми за три роки не побачили навіть розслідування і кінця розслідування по справі розстрілів на Майдані, не говорячи вже про якісь економічні злочини.

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Українські силовики заявили, що вони звернулись до силовиків країн G7 за сприянням допомоги. Можуть вони дати поштовх? Яким чином буде виглядати ця допомога і чи буде вона результативною?

— Може бути якась допомога з цього приводу щодо іноземних певних органів, іноземних певних юстицій чи урядів іноземних органів, але ми бачимо, чим закінчились минулі спроби арештувати майно минулих правоохоронців, коли правоохоронні органи України так і не змогли надати відповідним іноземним правоохоронним органам докази, що це майно здобуте саме злочинним шляхом, не просто рішення судів, а беззаперечні докази цього. Тому на сьогоднішній день, звичайно, вони можуть звернутись до правоохоронних органів, однак, в свою чергу всі ці правоохоронні органи будуть вимагати від українських правоохоронців відповідних реальних документів і доказів цього злочинного угруповання і незаконного збагачення. Якщо цього не буде, то все це закінчиться тим, чим закінчилась справа, чим закінчилась справа з майном Віктора Януковича — тим, що європейські країни наразі знімають арешти з цього майна.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Руслан Бортник заявил, что общество не готово принять результаты расследования Майдана.