наверх
17.07.201714:09
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Обыски по делу Клименко выглядят как пиар силовиков - Кравец

    Тема:

    Дело Клименко и обыски в "Вестях" (178)

    (обновлено: )7401
    Старший партнер адвокатской компании Кравец и партнеры Ростислав Кравец заявил в эфире "ГС", что за три года украинцы увидели даже конца расследования по делу расстрелов на Майдане, не говоря уже про экономические преступления.
    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

    В пятницу проводят 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в ТРЦ "Гулливер" в Киеве. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

    Штурм офиса Вестей силовиками в ТРЦ Гулливер
    Канал Дмитрий Колесников на youtube
    Обыск в редакции "Вести": ситуация возле бизнес-центра

    По его словам, экс-министр Клименко во время Майдана вывел из Украины почти миллиард долларов. По информации Арсена Авакова и Матиоса, Клименко создал ряд офшоров на Британских Виргинских островах, Кипре и в Лихтенштейне. Владельцем офшоров значился его отец. Средства были перечислены в Украину на счета компаний "Юнисон", медиахолдинга "Вести" и двух компаний по управлению активами.

    В этом деле уже объявлены подозрения 56 бывшим налоговикам, часть из которых находится в международном розыске. Глава МВД добавил, что с целью согласования процессуальных действий по их аресту была проведена встреча с послами стран G7. МВД также обратилось с запросами в силовые службы соответствующих стран.

    Серию новых обысков по делу Александра Клименко прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Як відбувається розслідування таких кримінальних справ з повернення активів?

    — Наскільки я розумію, тут питання стоїть не в поверненні активів і взагалі досить дивно вся ця ситуація з коментарями, як безпосередньо пана Авакова, так і військового прокурора в цій справі стосовно виведення коштів, а потім за ведення цих коштів. Так і не зрозуміло, чи їх вивели, чи завели, чи просто використали схему, за якою ці кошти певним чином легалізували і схема фактично на той час була легальною, так як гроші вийшли і гроші зайшли в Україну, за яку придбали таку кількість нерухомого і рухомого майна. Однак в подальшому, на мій погляд, потрібно буде пов'язати якимось чином самі ці об'єкти нерухомості безпосередньо з діяльністю пана Клименка і з незаконним збагаченням, яке відбулось на цей час, тому що, як ми бачимо, ці гучні заяви врешті-решт нічим не закінчуються, окрім безпосередньо самих заяв, так як на сьогоднішній день треба буде застосовувати механізм, прийнятий нещодавно спеціальної конфіскації фактично у разі пред'явлення пану Клименку якихось збитків матеріальних бюджету України. Це майно повинно бути конфісковано і відповідним чином реалізовано законодавством України, а кошти від його реалізації, які там будуть, чи будуть мільярди доларів, чи, як ми знаємо, у нас продаються досить задешево, чи буде це 100 мільйонів доларів, в чиїх руках опиниться це все майно, покаже час.

    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Facebook Богдана Приходько
    Как силовики покидали здание медиа-холдинга "Вести"

    Тобто ви вважаєте, що найважче буде довести, що ці об'єкти належать Клименку?

    — По-перше, пану Клименку. По-друге, що вони здобуті злочинним шляхом, тобто здобуті на кошти, зароблені злочинним шляхом. Це головне, тому що говорити — це одне, заявляти українським телеканалам, українським журналістам, а в подальшому все ж таки прийдеться в суді якимсь чином доводити. Це та ж сама ситуація, яка наразі відбулась з тими півтора мільярдами доларів якихось кіпрських чи офшорних компаній, які були конфісковані в "Ощадбанку", що до цього часу ніхто не бачив це рішення. Що навіть депутати цим певним чином зацікавились щодо рішення того Краматорського суду, на підставі якого були вилучені ті кошти. Тут, я так думаю, очікує та ж сама ситуація.

    Якщо буде важко довести приналежність цієї особи до цього майна, яке тоді рішення має виносити суд, який має заарештувати це майно?

    — В тому вся і справа, що потрібно буде доводити, що це майно певним чином опосередковано належить безпосередньо Клименку і сума 12 мільярдів виглядає не досить реально. В "Гулівері" не брильянтові все ж таки.

    Але три поверхи викупив, кажуть.

    — І що, це 12 мільярдів доларів коштує? Я дуже сумніваюсь. Подивимось, чим це все закінчиться. В будь-якому випадку ця справа, це все стосується і податкових майданчиків, які були створені за часів Клименка, і саме в рамках цієї справи потрібно буде вирахувати певну шкоду, яка була завдана його неправомірною діяльністю чи бездіяльністю і довести, що саме це його бездіяльність чи діяльність призвела до цієї шкоди і всієї держави, яка на той час приймала відповідні закони і давала можливість ухилятись від сплати податків. Тому це все на сьогоднішній день виглядає як черговий піар, яким останнім часом всі ці силові органи досить пишаються, а насправді ми за три роки не побачили навіть розслідування і кінця розслідування по справі розстрілів на Майдані, не говорячи вже про якісь економічні злочини.

    Смотрите также: Обыск в "Вестях". Спецназ полиции несколько часов взламывал пустой сейф

    Українські силовики заявили, що вони звернулись до силовиків країн G7 за сприянням допомоги. Можуть вони дати поштовх? Яким чином буде виглядати ця допомога і чи буде вона результативною?

    — Може бути якась допомога з цього приводу щодо іноземних певних органів, іноземних певних юстицій чи урядів іноземних органів, але ми бачимо, чим закінчились минулі спроби арештувати майно минулих правоохоронців, коли правоохоронні органи України так і не змогли надати відповідним іноземним правоохоронним органам докази, що це майно здобуте саме злочинним шляхом, не просто рішення судів, а беззаперечні докази цього. Тому на сьогоднішній день, звичайно, вони можуть звернутись до правоохоронних органів, однак, в свою чергу всі ці правоохоронні органи будуть вимагати від українських правоохоронців відповідних реальних документів і доказів цього злочинного угруповання і незаконного збагачення. Якщо цього не буде, то все це закінчиться тим, чим закінчилась справа, чим закінчилась справа з майном Віктора Януковича — тим, що європейські країни наразі знімають арешти з цього майна.

    Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Руслан Бортник заявил, что общество не готово принять результаты расследования Майдана.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Донецкой области
    Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Потасовка между депутатами "Самопомич" и Радикальной партии произошла в сессионном зале Рады в четверг
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    На месте резни в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Ростислав Кравец
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"