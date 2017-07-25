Что стоит за обысками на заводах "Укрспирта"

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Генеральная прокуратура Украины совместно с налоговой милицией начала обыски на 41 спиртзаводе. Об этом сообщил заместиль главы ГФС Сергей Билан.

Билан отметил, что контрабандный спирт продается за наличные и производится из неучтенного сырья. Подобное нарушение закона приводит к миллиардным потерям средств из государственного бюджета и несет серьезные риски для здоровья населения.

По данным Билана, в спецоперации задействованы 430 работников налоговой милиции.

Обыски на спиртзаводах прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель председателя "Украинской аграрной ассоциации" Марьян Заблоцкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви можете прокоментувати обшуки на заводах "Укрспирту"?

— Скажу, що давно пора. Тільки в мене є великі сумніви, що це чимось нормальним закінчиться. Я просто нагадаю те, що, здається, в 2014 році на питання нового міністра вже нової влади…Був один момент, коли все ж таки нова влада спитала, дайте нам, будь ласка, копії ваших попередніх документів, вашу фінансову звітність, на що отримали відповідь, що частина документів згоріла на Майдані, а бухгалтерією не користуються. Хоча ті, що знають місцеположення "Укрспирту", то до Майдану їм там далеко.

Які наслідки будуть цих обшуків?

— Зовсім недавно в Києві був застрелений попередній директор "Укрспирту" і я знаю добре, як всі міністри АПК старались боротись з тим, щоб якось почистити ситуацію, але в зв'язку з високою присутністю криміналітету та високою корумпованістю в даній галузі нічого нікому так і не вдалось зробити.

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Можна докладніше про злочинні схеми? За словами, заступника голови ДФС Сергія Білана нелегальний спирт виробляється з неврахованої сировини та продається за готівку. Як працюють такі схеми?

— Дуже просто. Є тіньовий ринок зерна, який доволі сильний і складає точно не менше чверті ринку зерна України. З цієї сировини вони виробляють спирт. На виробництві спирту вони мали сплатити акциз, але, звичайно, цього не роблять, якщо це тіньовий спирт.

Про який рівень управлінців йдеться? Все корумповано чи люди нагорі не знають про те, що робиться внизу?

— Там є найрізноманітніші ситуації і дуже важко деколи навіть керівникам на центральному рівні встановити хто є внизу. І в принципі, зважити просто на ту статистику, якщо в 2008 році у нас вироблялось більше 60 мільйонів декалітрів горілки, то зараз менше 20 і навіть до того, в 2008 році у нас існував тіньовий ринок спирту. Ясно, що офіційно в нас виробництво горілки впало в три рази, але де-факто явно, що ні.

Повідомлялось, що обшук — спроба знайти додаткові докази для справ, порушених щодо посадових осіб "Укрспирту" за період діяльності у 2014 році. Якісь результати після цих перевірок були?

— Таких, щоб мали ефект на тіньовий обсяг виробництва, то ніяких. І на мою думку, ні одні обшуки не будуть мати ефект, доки буде зберігатись одне речення у законі про спирт, що тільки державні підприємства мають право виробляти спирт.

Тобто поки монополію державну не знімуть, нічого хорошого не буде?

— Звичайно, це монополія лишилась тільки в Україні і в Білорусі. Це як наші залишки від Леніна ще.

Сьогоднішні обшуки вплинуть на роботу самих підприємств?

— Звичайно, я, чесно кажучи, вперше пам'ятаю, щоб прийшли на всі працюючі підприємства.

Пересічні громадяни відчують наслідки? Чи спричинить це зростання вартості спирту?

— Думаю, швидше за все, ні, хоча згадуються обшуки в компанії "Мегаполіс", після якої пропали сигарети на прилавках магазинів.

Ранее политический эксперт Андрей Золотарев и депутат Киевсовета Владислав Михайленко в эфире "ГС" прокомментировали убийство советника главы госпредприятия "Укрспирт" Виктора Панкова и проанализировали, кому оно может быть выгодно.