наверх
25.07.201708:38
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Обыски на спиртзаводах. Просто идет дележ госсобственности - эксперт

    (обновлено: )95
    Людей, которые понесут наказание за то, что участвовали в "левых" схемах производства алкоголя, общество вряд ли увидит, прогнозирует эксперт Алексей Дорошенко.
    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

    Генеральная прокуратура Украины совместно с налоговой милицией начала обыски на 41 спиртзаводе. Об этом сообщил в Facebook заместиль главы ГФС Сергей Билан.

    Бутылка пива. Архивное фото
    RIA News Константин Чалабов
    На широкую ногу. Украинцы тратят на алкоголь больше европейцев

    "Начали масштабное наступление на теневой рынок спирта. Именно сейчас на 41 спиртзаводе продолжаются обыски", — написал Билан. Он отметил, что спецоперация направлена на пресечение незаконного производства и реализации алкоголя.

    Также на прошлой неделе Кабмин предложил Верховной Раде повысить акцизный сбор на табачные изделия и этиловый спирт.

    Обыски и ситуацию на рынке алкоголя в целом прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

    Каковы истинные причины обысков на спиртзаводах?

    — Вряд ли мы с вами  сможем знать истинную причину  того, что сегодня происходило. Хотелось  бы напомнить, что в "Укрспирте", как государственном предприятии, всего 40 с небольшим спиртзаводов, и вот сегодня на всех проходили обыски, или практически на всех. Хотелось бы верить, что это действительно сделано для того, чтобы деньги поступали в госпредприятия, а дальше в бюджет, но, к сожалению, у нас есть хороший пример буквально два месяца назад, когда мы с вами говорили о табачном монополисте, компании "Тедис Украина", там точно также происходили обыски, и последние два месяца абсолютная тишина вокруг этой компании. Поэтому я думаю, что причины, к сожалению, лежат не в том, чтобы как можно больше денег получать в бюджет, а причины связаны с перераспределением государственной собственности.

    Сигарета
    REUTERS Beawiharta
    Отмена минимальных цен: грозит ли Украине дефицит сигарет

    Есть приблизительные оценки объемов спиртовой отрасли и теневого рынка?

    — Конечно же, оценки есть. По данным экспертов, теневой  рынок составляет уже более 50%, по ряду прогнозов более 80%, от всего рынка крепкого алкоголя. И вот как раз за эту часть и идет на сегодняшний день борьба. Потому что как раз спиртзаводы, это та сфера, которая абсолютно работает в «черную», поэтому, естественно, это достаточно большие потоки, на сегодняшний день, наверное, уже пришла очередь. Хотя хотел бы подчеркнуть, что, наверное, это делалось для того, чтобы с повышением акцизов деньги все больше шли в бюджет.

    Почему эта отрасль настолько непрозрачна?

    — А это как раз тот случай, по которому мы с вами сейчас говорим. Потому что Кабмин предложил снова повысить акцизы на алкогольные напитки. А если быть точным, поднять на 11%. Поэтому, естественно, следующим шагом будет уход в тень еще большей доли рынка. И чем больше ее будет в тени, тем больше будет нелегальных доходов. Мы же в свою очередь предлагали другую вещь. Зачем мы говорим, что мы повышаем минимальную рыночную цену, акциз, мы подходим к приватизации "Укрспирта". Давайте сделаем по другому: раз мы идем в Европу, давайте сделаем так, как там. В каждой стране Европы есть государственная политика в сфере алкоголя. Мы же делаем какие-то отдельные шаги, и итоговая цель этих всех шагов непонятна. Поэтому было бы, наверное, правильно, создать в первый раз за 27 лет вот такую государственную политику, а потом исходя из того, что там прописано, уже повышать акциз, минимальную рыночную цену, приватизировать «Укрспирт» и следующие шаги.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей

    Приватизация "Укрспирта" могла бы в этом помочь?

    — Только частично. Это  не может быть решением всех проблем. Но частичным решением проблем может стать, потому что мы понимаем, что государственные как раз активы — это самая коррумпированная часть в нашем государстве, поэтому если мы ее выведем и она будет приватизирована, то это говорит о том, что доля теневого рынка сразу же резко снизится. По крайней мере вполовину. А если мы говорим, что мы действительно хотим жить в стране, где мы прежде всего заботимся о поступлении в бюджет, то это сразу же резко повысит отчисления в бюджет.

    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    Государственная пограничная служба Украины
    Монгольский дипломат погорел на контрабанде сигарет в Закарпатье

    Повышение акциза на спирт, как это повлияет на отрасль?

    — На протяжении уже лет десяти мы видим, как любое повышение акцизного сбора сразу же ведет к падению потребления. И хорошо, если бы это вело просто к падению потребления, но, к сожалению, это ведет к падению официального потребления и увеличению теневого сектора. И это происходило постоянно. Сейчас все производители алкогольных напитков сталкиваются с подобным, когда повышая стоимость напитка, мы сразу же видим падение спроса. То же самое с пивом, уже с 2012-го года постоянно падает потребление и, соответственно, производство. И сейчас на 11% увеличив, мы скорее всего увидим процентов на пять падение спроса. Поэтому, с одной стороны, это действительно решает вопрос потребления и здоровья нации, но это было бы ровно тогда, когда у нас все было бы "в белую", когда мы понимаем, что потребление упало и ничего другого человек купить не может. А не когда легальный алкоголь купить сложнее, чем алкоголь в наливайке.

    Если говорить о нелегальном алкоголе, это всегда синоним слову "яд"?

    — Нет, далеко не всегда, потому что если сегодня проводятся обыски на предприятиях "Укрспирта", то это как раз хороший показатель того, из чего производится спирт, той водки, которая потом продается в наливайках. Потому что импортировать тот спирт, из которого потом производится нелегальный алкоголь, в таких объемах невозможно. Из импортного спирта может быть 5-10%, из которого потом производится контрафактная водка. Все остальное производится на госпредприятиях, а разливается потом на абсолютно легальных предприятиях, производящих водку. Просто по мере того, как все ушло в тень, никто не может себе гарантировать какой-то сбыт, не участвуя в этой схеме, ровно потому что государство толкает именно на такое развитие событий.

    Читайте также: Отмена госрегулирования цен на продукты: плюсы и минусы

    Следует ли ожидать в результате сегодняшних обысков кадровые ротации?

    — Как раз руководство сменяется не только в "Укрспирте", вы же помните, что написал заявление на увольнение даже министр агропромышленной политики, и одна из причин, по которой написал, как раз "Укрспирт". Поскольку это действительно сложное объединение, достаточно сложная часть государственной политики, поэтому все стараются от нее держаться подальше. К сожалению, в нашей стране есть уже поговорка, что любого коррупционера задерживают только для того, чтобы показать и дальше отпустить, то в данном случае, я думаю, что произойдет точно такая же картина. И хотел бы вам напомнить, что приблизительное такое же у нас произошло с табачным монополистом. Потому что последние два месяца абсолютная тишина о том, что у нас происходит на рынке табака. Хотя я бы хотел сказать, что причины того что там происходило, очень похожи. Поэтому не хотелось бы делать далеко идущие выводы, но боюсь, что людей, которые действительно потом будут сидеть из-за того, что они участвовали в левых схемах производства алкоголя, мы вряд ли увидим.

    А что сейчас происходит с табачной отраслью?

    — Насколько мне известно, там происходит изменение бенефициантов  в достаточно близкой, далекой  для нас стране — Кипре.

    Ранее председатель Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что сейчас процесс выдачи лицензий на продажу алкоголя Киевсоветом почти не производится.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Бойцы АТО, убитые в Днепре
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Капитолий - здание конгресса США в Вашингтоне
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Санаторий "Лазурный" в Бердянске Запорожской области
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?