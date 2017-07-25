Обыски на спиртзаводах. Просто идет дележ госсобственности - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Генеральная прокуратура Украины совместно с налоговой милицией начала обыски на 41 спиртзаводе. Об этом сообщил в Facebook заместиль главы ГФС Сергей Билан.

"Начали масштабное наступление на теневой рынок спирта. Именно сейчас на 41 спиртзаводе продолжаются обыски", — написал Билан. Он отметил, что спецоперация направлена на пресечение незаконного производства и реализации алкоголя.

Также на прошлой неделе Кабмин предложил Верховной Раде повысить акцизный сбор на табачные изделия и этиловый спирт.

Обыски и ситуацию на рынке алкоголя в целом прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Каковы истинные причины обысков на спиртзаводах?

— Вряд ли мы с вами сможем знать истинную причину того, что сегодня происходило. Хотелось бы напомнить, что в "Укрспирте", как государственном предприятии, всего 40 с небольшим спиртзаводов, и вот сегодня на всех проходили обыски, или практически на всех. Хотелось бы верить, что это действительно сделано для того, чтобы деньги поступали в госпредприятия, а дальше в бюджет, но, к сожалению, у нас есть хороший пример буквально два месяца назад, когда мы с вами говорили о табачном монополисте, компании "Тедис Украина", там точно также происходили обыски, и последние два месяца абсолютная тишина вокруг этой компании. Поэтому я думаю, что причины, к сожалению, лежат не в том, чтобы как можно больше денег получать в бюджет, а причины связаны с перераспределением государственной собственности.

Есть приблизительные оценки объемов спиртовой отрасли и теневого рынка?

— Конечно же, оценки есть. По данным экспертов, теневой рынок составляет уже более 50%, по ряду прогнозов более 80%, от всего рынка крепкого алкоголя. И вот как раз за эту часть и идет на сегодняшний день борьба. Потому что как раз спиртзаводы, это та сфера, которая абсолютно работает в «черную», поэтому, естественно, это достаточно большие потоки, на сегодняшний день, наверное, уже пришла очередь. Хотя хотел бы подчеркнуть, что, наверное, это делалось для того, чтобы с повышением акцизов деньги все больше шли в бюджет.

Почему эта отрасль настолько непрозрачна?

— А это как раз тот случай, по которому мы с вами сейчас говорим. Потому что Кабмин предложил снова повысить акцизы на алкогольные напитки. А если быть точным, поднять на 11%. Поэтому, естественно, следующим шагом будет уход в тень еще большей доли рынка. И чем больше ее будет в тени, тем больше будет нелегальных доходов. Мы же в свою очередь предлагали другую вещь. Зачем мы говорим, что мы повышаем минимальную рыночную цену, акциз, мы подходим к приватизации "Укрспирта". Давайте сделаем по другому: раз мы идем в Европу, давайте сделаем так, как там. В каждой стране Европы есть государственная политика в сфере алкоголя. Мы же делаем какие-то отдельные шаги, и итоговая цель этих всех шагов непонятна. Поэтому было бы, наверное, правильно, создать в первый раз за 27 лет вот такую государственную политику, а потом исходя из того, что там прописано, уже повышать акциз, минимальную рыночную цену, приватизировать «Укрспирт» и следующие шаги.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей

Приватизация "Укрспирта" могла бы в этом помочь?

— Только частично. Это не может быть решением всех проблем. Но частичным решением проблем может стать, потому что мы понимаем, что государственные как раз активы — это самая коррумпированная часть в нашем государстве, поэтому если мы ее выведем и она будет приватизирована, то это говорит о том, что доля теневого рынка сразу же резко снизится. По крайней мере вполовину. А если мы говорим, что мы действительно хотим жить в стране, где мы прежде всего заботимся о поступлении в бюджет, то это сразу же резко повысит отчисления в бюджет.

Повышение акциза на спирт, как это повлияет на отрасль?

— На протяжении уже лет десяти мы видим, как любое повышение акцизного сбора сразу же ведет к падению потребления. И хорошо, если бы это вело просто к падению потребления, но, к сожалению, это ведет к падению официального потребления и увеличению теневого сектора. И это происходило постоянно. Сейчас все производители алкогольных напитков сталкиваются с подобным, когда повышая стоимость напитка, мы сразу же видим падение спроса. То же самое с пивом, уже с 2012-го года постоянно падает потребление и, соответственно, производство. И сейчас на 11% увеличив, мы скорее всего увидим процентов на пять падение спроса. Поэтому, с одной стороны, это действительно решает вопрос потребления и здоровья нации, но это было бы ровно тогда, когда у нас все было бы "в белую", когда мы понимаем, что потребление упало и ничего другого человек купить не может. А не когда легальный алкоголь купить сложнее, чем алкоголь в наливайке.

Если говорить о нелегальном алкоголе, это всегда синоним слову "яд"?

— Нет, далеко не всегда, потому что если сегодня проводятся обыски на предприятиях "Укрспирта", то это как раз хороший показатель того, из чего производится спирт, той водки, которая потом продается в наливайках. Потому что импортировать тот спирт, из которого потом производится нелегальный алкоголь, в таких объемах невозможно. Из импортного спирта может быть 5-10%, из которого потом производится контрафактная водка. Все остальное производится на госпредприятиях, а разливается потом на абсолютно легальных предприятиях, производящих водку. Просто по мере того, как все ушло в тень, никто не может себе гарантировать какой-то сбыт, не участвуя в этой схеме, ровно потому что государство толкает именно на такое развитие событий.

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Следует ли ожидать в результате сегодняшних обысков кадровые ротации?

— Как раз руководство сменяется не только в "Укрспирте", вы же помните, что написал заявление на увольнение даже министр агропромышленной политики, и одна из причин, по которой написал, как раз "Укрспирт". Поскольку это действительно сложное объединение, достаточно сложная часть государственной политики, поэтому все стараются от нее держаться подальше. К сожалению, в нашей стране есть уже поговорка, что любого коррупционера задерживают только для того, чтобы показать и дальше отпустить, то в данном случае, я думаю, что произойдет точно такая же картина. И хотел бы вам напомнить, что приблизительное такое же у нас произошло с табачным монополистом. Потому что последние два месяца абсолютная тишина о том, что у нас происходит на рынке табака. Хотя я бы хотел сказать, что причины того что там происходило, очень похожи. Поэтому не хотелось бы делать далеко идущие выводы, но боюсь, что людей, которые действительно потом будут сидеть из-за того, что они участвовали в левых схемах производства алкоголя, мы вряд ли увидим.

А что сейчас происходит с табачной отраслью?

— Насколько мне известно, там происходит изменение бенефициантов в достаточно близкой, далекой для нас стране — Кипре.

Ранее председатель Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что сейчас процесс выдачи лицензий на продажу алкоголя Киевсоветом почти не производится.