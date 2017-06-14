Отмена минимальных цен: грозит ли Украине дефицит сигарет

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Правительство предложило больше не устанавливать минимальные цены на сигареты, табак и промышленные заменители табака. По мнению Кабмина, введение минимальных цен на табачные изделия противоречит соответствующим положениям директивы ЕС.

В связи с этим есть возможность, что такая украинская норма будет рассматриваться комиссией и судом ЕС как нарушение конкуренции и нарушение обязательств той же директивы. Ранее Евросоюз выступил против установления минимальных цен на сигареты в Украине.

В ЕС заявили, что минимальные цены противоречат европейскому законодательству. В то же время в ЕС утверждают, что Украина имеет право свободно вводить минимальный акцизный сбор на табачные изделия. Свою инициативу относительно отмены минимальных цен на сигареты Кабмин направил народным депутатам.

Есть ли у документа будущее и что на практике означает отмена установления минимальных цен на табачные изделия, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому все ж таки не могли раніше скасувати ці мінімальні ціни на цигарки?

— Проблема в тому, що в Україні часто намагаються імплементувати норми чи посилатися на норми, в тому числі ЄС, які в Україні завжди не коректно працюють через реалії нашого ринку.

На ринку нашому, по-перше, є багато виробників, які фактично виробляють дуже багато контрафактної продукції. У нас є неврегульоване питання, наприклад, з тою ж Донецькою тютюновою фабрикою, яка знаходиться на території ДНР\ЛНР. І тому в нас ринок, фактично, на половину чорний.

Багато що поступає в ЄС теж в якості контрабанди через західні наші кордони. Тому звичайно, що коли ЄС говорить, що ми порушуємо чи не порушуємо такі норми, хоча ми таких зобов'язань не можемо брати, вони не коректно в нас будуть працювати.

Чому зараз? В нас такі гойдалки постійно йдуть, намагаються скасувати чи не намагаються скасувати. Тому в даному випадку я не думаю, що це особливі якісь вимоги, але в даному випадку це збіглося в часі.

Які наслідки може мати таке скасування? Підвищиться конкуренція та знизиться ціна на цигарки одразу?

— Я не вірю, що вони знизяться. Тому що у нас ринок монополізований в багатьох випадках. Навіть якщо ми скасуємо мінімальні ціни, то ми все одно не отримаємо падіння цін на тютюн, тому що все ж таки акциз залишається. І в нас в багатьох випадках акцизом все регулюється.

А акциз в нас вимагає ЄС підвищувати, тому що на їхню думку, підвищення цін в порівнянні цін в Україні і в ЄС допоможе уникнути контрабанди. Хоча це фактично неможливо зробити. Тому в даному випадку не буде зниження цін, тому що в нас дуже погано працює Антимонопольний комітет.І навіть якщо Антимонопольний комітет запрацює, у нас все одно приблизно 30-40% ринку знаходиться в тіні. Регулюй, не регулюй, все одно все регулюється на змовах — це раз.

По-друге, в нас є єдиний дистриб'ютор, це відома всім компанія "Тедіс Україна", яка є монополістом або афільовані з нею структури, які фактично контролюють весь ринок, говорити про якусь конкуренцію на ринку, де є монополії немає ніякого сенсу.

Яким чином держава буде поступово підвищувати ціни на тютюнові вироби, щоб вони, наприклад, були як в Європі?

— Вони можуть підвищувати, ніхто не заперечує. Ніхто не заперечує, що держава може підвищувати все, що завгодно. Але питання в тому, що будь-яке підвищення і некоректне підвищення, і наявність монопольної змови, фактично дірява митниця, неконтрольовані кордони, тощо, воно призведе до того, що фактично акцизний збір буде просто менший. І це вирішить проблему.

В якості прикладу хочу навести алкогольний ринок, який легше проконтролювати з багатьох причин. Просто, знаєте, пляшка горілки, її треба продавати. Скільки його не регулювали, цей ринок, і були вимоги, і є вимоги заборони торгівлі алкоголем на менших площах, і акцизні марки. Але все одно алкогольний ринок в нас десь на 30% як був тіньовим, так і залишається.

Тому в даному випадку, я вважаю, що не доцільно, слід виходити економічних реалій, і все ж таки ставитись з обережністю будь-яких вимог ЄС, бо вони часто взагалі не розуміють українських реалій, українських судів, не розуміють, як працює економічна система. І плюс доходи українських громадян не дозволяють їм купувати більш дорогі цигарки або алкоголь.

Чи не допускаєте ви дефіциту тютюнових виробів після того, як можуть скасувати встановлення мінімальних цін?

— Суворість українських законів нівелюється необов'язковістю їхнього виконання. Коли починає втручатися держава, одразу з'являються, враховуючи високі корупційні ризики в нашій країні, компанії, які готові цей дефіцит закрити. Або вони підпільно, або не підпільно будуть це робити.

Тому в даному випадку дефіциту, скоріше за все, не буде. Може бути якесь коливання цін, тобто ціна виходу на ринок буде трохи вища, і тому вона буде лягати вже на споживачів.

Чи виступають тютюнові виробники за скасування встановлення мінімальних цін чи їм такі мінімальні ціни на руку грають?

— Їм було б це цікаво. Це транснаціональні корпорації, які хотіли б відсікти від ринку тих, хто працює нижче рівня, нижче їхньої собівартості. Це як виробники алкоголю. Вони встановлюють якісь ціни для того, щоб те, що нижче, вважалося контрафактним і можна було одразу ж вирахувати. Вони, звичайно, зацікавлені. Їм цікавий більш-менш прозорий ринок, для того, щоб торгувати і щоб контрольовані були і прибутки, і контролювався цей ринок.

На вашу думку, депутати підтримають цей законопроект?

— Це вже залежить від того, які лобісти в нас виграють. Є ймовірність, що не даремно він якось з'явився в мертвий політичний сезон. Тобто я не виключаю, що можуть і підтримати.

Експерти кажуть, що основними лобістами тютюнових компаній в парламенті виступають зараз саме представники комітету з питань податкової та митної політики. Арсен Аваков в Facebook Дело – табак. Обыски в "Тедис Украина"

— Я не можу нічого сказати, тому що в мене дуже багато питань до самої Transparency International, яка сама є великою лобістською організацією на фармацевтичному рівні. Тим більше, що там є в правлінні люди, які мають по три судимості.

Що стосується тих людей, яких ви назвали, які є докази… Конкретно докази можуть бути, коли вони просувають конкретні поправки, наприклад, коли вони просувають конкретних виробників. Якщо люди, які займаються законотворчою діяльністю, не висувають ніяких претензій, регулюють ринки і конкретно працюють на те, щоб всім виробникам було цікаво працювати, то який це лобізм.

В даному випадку в нас багато було звинувачень, але цей комітет профільний і він вирішує питання. Це схоже на тиск на цих людей.

Ранее директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что такого, чтоб компания владела 100% рынка больше в Украине нет.

Также экономист Марьян Заблоцкий сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что электронные акцизные марки, которые планируют ввести в 2017, значительно усложнят реализацию поддельной продукции.