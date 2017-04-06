Эксперт о газовых олигархах, табачных монополистах и подорожании метро

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Кабинет Министров по предложению Арсена Авакова поручил Антимонопольному комитету выяснить, не стали ли компании Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Юрия Бойко монополистами на рынке газа. Кроме того, правительство решило создать и специальную рабочую группу по этому вопросу.

Глава Нацагентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак отчитывалась в Верховной Раде по поводу сбоев в работе реестра электронных деклараций.

Правда, парламентариев больше интересовали премии в 200 тысяч гривен, которые глава НАПК несколько месяцев выписывала себе и еще нескольким сотрудникам Нацагентства по предупреждению коррупции.

Наталья Корчак в очередной раз заявила, что не собирается уходить в отставку. А также подчеркнула, что "только когда Гройсман начинает говорить, происходят сбои в реестре".

Эти и другие ключевые события среды, 5 апреля, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Кирилл Молчанов.

О ПРОВЕРКЕ АНТИМОНОПОЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ ГАЗОВЫХ ОЛИГАРХОВ

Почему решили по предложению министра МВД Арсена Авакова подготовить обращение в АМКУ для анализа рынка распределения газа?

– Что произошло? Мы видим опять такую, я бы сказал, постановочную сценку, разыгранную. Это НКРЭКУ, которое устанавливает эти драконовские тарифы, оно придумало ноу-хау, что с 1 апреля ввести абонплату на газ.

Для того чтобы, скажем, можно было выделить из этого тарифа 6,800 какую-то часть, которая якобы тратится на транспортировку этого газа от магистральной трубы. Для чего это они делали? Наверное, для того, чтобы, скажем, на эту абонплату не распространялись субсидии, чтобы опять-таки сэкономить бюджетные средства.

Но потом увидели, какой начался крик и ор среди не только, кстати, депутатов, но и на уровне того же премьера, и президента, которые скомандовали, чтобы это дело приостановили для начала.

А теперь вся подноготная. Дело все в том, что, скажем так, в этом плане более всего интересно выглядел Ляшко, который пришел на правительство и требовал уволить Вовка и вообще отменить эту абонплату. Но я вам хочу напомнить, что, кто отслеживает, скажем так, голосования Радикальной фракции, то вот эта абонплата предусмотрена в законе о рынке природного газа, за который, кстати, радикалы голосовали два года назад. То есть либо они забыли, что они за это голосовали, теперь требуют это отменить. Это во-первых.

Во-вторых, касательно абонплаты. Это было предусмотрено, еще когда мы подписывали ассоциацию Украина-ЕС, то есть там был этот пункт, что надо разделить эти две платежки, что это соответствует, действительно, европейской практике и европейским принципам распределения газа.

Но дело все в том, что у нас вот это НКРЭ, она же берет цифры с потолка, как и сам тариф на газ. Соответственно, и абонплата у нас почему-то непонятно к чему была привязана. И поэтому действительно, как многие уже сказали, рядовая семья будет получать платежки с повышенными цифрами и повышенным тарифом в сумме, вот эта транспортировка плюс непосредственно сам газ.

То есть тут вопрос, опять-таки, уже не к Фирташу, как там говорят, или Левочкину…

Дело все в том, что тут вопрос к НКРЭ, откуда она эти цифры берет, как она их высчитывает. И откуда этот тариф 6,800 вообще? Многие же говорят, что закон-то о рынке газа есть, а самого рынка-то и нет. То есть "Нафтогаз" – монополист, со справочника "стеля" рисует цифры.

И поэтому, если уже так брать глобально, то мне кажется, вот эти заявление Авакова – это, знаете, касательно, если взять в разрезе самого Фирташа, то я думаю, это просто желание переделить его бизнес-империю, потому что его уже три года нет в стране.

То есть это, по большому счету, такое, знаете, либо же "отжатие" полностью, либо же просто обанкротить его и убрать с газового рынка. А касательно привязки к тому же Левочкину-Бойко, о чем говорили, то мне кажется, это из разряда политических преследований, которые мы просматриваем в ВР. То есть мы же видим, даже и Луценко постоянно говорил, что после Новинского надо уже и за Бойко взяться. То есть, мне кажется, это просто устранение политических оппонентов.

О ТАБАЧНОМ МОНОПОЛИСТЕ TEDIS UKRAINE

Не так давно произошли обыски МВД, АМКУ, ГПУ в офисах Tedis Ukraine, которая занимает монопольное положение на рынке табачной продукции. Какие тут перспективы? Можно ли это связать с ситуацией на газовом рынке? Стоит ли называть это переделом сфер влияния?

– Я думаю, стоит все-таки это так и называть, потому что мы видим, что объективно с ухудшением экономического положения в Украине, с уменьшением поступления валютной выручки, действительно, для выживания правящего класса необходимо переходить, даже не переходить, а постоянно заниматься переделом сфер влияния, скажем так, как говорили в одном старом фильме — грабить награбленное.

Tedis — это компания, по сути, крупнейший производитель сигарет в Украине. Естественно, что табачный бизнес сверхприбыльный, и я не знаю, они уклонялись от уплаты налогов, они продавали сигареты контрабандой куда-то, может, или не платили акцизы.

Этим, по идее, должна заниматься фискальная полиция, которой у нас нет, а Генпрокуратура, я думаю, Луценко и его орлы просто хотят демонстрировать бурную деятельность, потому что с теми делами, за которые он брался до этого, там особых достижений нет, начиная от Януковича и заканчивая всеми бежавшими онищенками, я уже молчу про убийство Вороненкова, то есть Генпрокуратура продуцирует этот процесс бесконечный.

А касательно громких фраз, дескать, эта компания связана с РФ, а это влечет к тому, что деньги уходят на финансирование подрывной деятельности в Украине страной–агрессором, давайте будем откровенны: власть называет вещи, которые им выгодны.

Параллельный пример, что на сегодняшний день 85% всего рынка минеральных удобрений состоит из российского чистого импорта, при чем тот же "Нефтегаз" полностью этому содействует, по сути, банкротят наши производства.

То есть мы видим, что когда чиновникам это выгодно, они закрывают глаза на то, что российский бизнес себя вольготно чувствует в Украине, а вот если им это невыгодно, они начинают прикрываться патриотизмом и национальными интересами.

Поэтому, я думаю, это какие-то внутрикорпоративные, узкоклановые разборки. К чему это может привести для рядовых курильщиков? Наверное, если будут перебои с тедисовым производством, наверное, заполнят какие-то контрабандные сигареты с той же Молдовы.

ОБ УСЛОВИЯХ МЕМОРАНДУМА С МВФ

В меморандуме от МВФ есть масса интересных пунктов: нужно решать вопрос с пенсионным возрастом, земельной реформой. Пойдет ли на это власть?

– Я думаю, уже многие рассказали о всех губительных реформах, потому что, скажем, закон о рынке земли приведет к тому, что ее просто за копейки в нынешних условиях выкупят или не транснациональные корпорации, если не ограничат в этом законе только, чтобы могли резиденты скупать, то, наверное, это будет кучка латифундистов местных. Если пенсионная реформа, то нам остается только повышение пенсионного возраста.

Поэтому единственное, на что я надеюсь, что по старой доброй традиции, как мы видели это и раньше, украинское правительство перед получением транша от МВФ пообещает все, что угодно, а дальше они просто опять будут тянуть время и не выполнять эти требования. То есть до этого транша дедлайны тоже уже были, но ничего не принято.

Сейчас поставили по пенсионной реформе – конец апреля, по земельной реформе – конец мая. Естественно, что в апреле уже ничего не примут. Я очень сомневаюсь, что и в мае примут.

Поэтому, я думаю, что украинская сторона будет, грубо говоря, «включать дурачка» и особо спускать на тормоза все эти хотелки от МВФ. Я очень сомневаюсь, что даже через этот состав парламента можно будет протащить отмену моратория на продажу земли, потому что фракции, которые за это будут голосовать, я думаю, для них это будет практически сродни политической смерти, поскольку эти идеи абсолютно не поддерживаются в политическом обществе.

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ НАПК НАТАЛЬИ КОРЧАК В РАДЕ

Накануне парламентарии набросились на Наталью Корчак с вопросами, с критикой, с требованиями уйти в отставку. Что было?

– Честно говоря, я не совсем понимаю, зачем народные депутаты на нее так набросились. Как по мне, они должны были ей сказать огромное спасибо, что за больше чем полгода ни один из народных депутатов так и не был привлечен ни к какой ответственности, и ни одну декларацию депутатскую не направили в НАБУ, чтобы наконец-таки проверить, откуда у них все это – и мощи, и храмы, и налички просто несметное количество.

Выходит, что проверки деклараций не произойдет, потому что Корчак критикуют все, сейчас нет никого, кто встал бы на ее сторону?

— Корчак – это такой типичный персонаж, как в "Двенадцати стульях", то есть такой зицпредседатель Фунт. Человек получает зарплату порядка 100 тысяч гривен и при этом выполняет функцию громоотвода.

То есть она руководит агентством, которое, по большому счету, должно было заниматься мониторингом и проверкой электронных деклараций. Но 145 миллионов налички Насалика, ни какие-то более "скромные" суммы других избранников не заинтересовали госпожу Корчак.

А один из немногих случаев, который ее заинтересовал, это Юлия Марушевская, которая руководила одесской таможней, за то, что она себе 500 гривен выписала премии. Все это нам говорит о том, что изначально вся эта система вводилась исключительно для галочки и для западных партнеров, требования по электронному декларированию – это было одно из последних требований ЕС для предоставления безвизового режима.

То есть, скажем так, если бы не это настоятельное требование с Запада, никогда бы в жизни наши народные депутаты не приняли бы никакое электронное декларирование. А раз пришлось это проделать, то они превратили вначале саму процедуру подачи в клоунаду, а потом, по сути, и работу этого органа, этого НАПК, в полную импотентную структуру, которая за этих полгода ничего и не выдала на-гора.

Теперь мы видим активное футболяние, грубо говоря, ответственности, кто виноват. Она говорит, что виновата "Спецсвязь", НАБУ говорит, что нам этот НАПК не передает никакие декларации. То есть такая, я бы сказал, коллективная безответственность, которая граничит с круговой порукой.

Я так понимаю, они разыгрывают специально эту вот сценку. Не зря это все началось буквально на неделе, когда завис вопрос предоставления Украине транша от МВФ, чтобы продемонстрировать МВФ, что, скажем так, да, там есть какие-то проблемы, но, грубо говоря, во всем виновата Корчак, но мы будем продолжать работать.

Хотя даже уже наши западные партнеры прекрасно понимают, что это все – бутафория, а вместо борьбы с коррупцией мы видим только имитацию. Вот игра в имитацию – это то, что мы наблюдаем непосредственно во всей антикоррупционке. Уже в этом меморандуме прописано, что НАБУ должно уже получить право на прослушку без утверждения в ГПУ.

О БЕЗОПАСНОСТИ В МЕТРО

На станциях метро "Лесная" и "Крещатик" журналисты оставили две коробки, чтобы проверить реакцию пассажиров на подозрительный предмет. Теперь за этот эксперимент журналисты могут понести ответственность. Насколько удачный эксперимент?

– Ситуация двойственная. С одной стороны, все шутники, которые звонят и что-то "минируют", их потом находят, и они несут ответственность, потому что из-за подобных розыгрышей или экспериментов правоохранительные органы, скажем, могут потратить на это достаточно много времени, которое можно было бы направить на какие-то более острые, важные вопросы.

А если бы, скажем, началась эвакуация пассажиров со станции, какие-то неудобства несли пассажиры, убытки метрополитен, то есть, я думаю, ничего журналистам не будет, они отделаются каким-то выговором, потому что ни к каким последствиям это не привело.

Но, я так понимаю, они хотели проверить, насколько вообще, скажем так, наши правоохранители бдительны и насколько быстро они будут реагировать на подобные находки.

Почему в метро нет металлодетекторов? Насколько серьезно и качественно обеспечена безопасность пассажиров в метрополитене?

– Вопрос мер безопасности везде разный, и он, скажем так, является отправной точкой для этого уровня террористической угрозы. В странах, где он повышен, больший уровень досмотра, вплоть до того, что абсолютно забирают все жидкости, во многих аэропортах, кстати, в Украине до 100 миллилитров разрешено.

Украина – воюющее государство, но безопасность граждан, по мнению большинства экспертов, на должном уровне не обеспечивается.

– Не обеспечивается, потому что нет прецедентов. Слава богу, что нет никаких случаев теракта, и поэтому у нас смотрят на это сквозь пальцы.

Поэтому, я думаю, что в ближайшее время никаких ни металлоискателей, ни сканов проверки вещей в метрополитене не появится.

Потому что денег нет или по другой причине?

– Кто бывал за границей, во многих странах в метрополитене есть эти рамки металлоискателей. Я просто очень переживаю за то, что если это идея плотно засядет в головах у руководства метрополитена, то они, в первую очередь, его будут использовать не для того, чтобы обезопасить киевлян и гостей столицы, а для того, чтобы опять поднять тарифы на проезд. Они будут говорить, что так как нам надо закупить кучу дорогого оборудования, надо сразу же поднять цены на проезд.

Поэтому я очень боюсь, что это приведет не к повышению безопасности, а исключительно только к удару по кошельку киевлян.

Ранее экономист Александр Жолудь в эфире "ГС" заявил, что благодаря сотрудничеству с МВФ, Украина получает не только дешевые кредиты, но и безвозвратную финансовую помощь.

А эксперт по антикоррупционным вопросам Александр Леменов в эфире "ГС" заявил, что увольнение членов НАПК возможно только по собственному желанию или по окончании положенного срока.