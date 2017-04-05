Ложного "террориста из метро" Петербурга уволили с работы из-за фото в СМИ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Андрея Никитина, фотография которого появилась в СМИ после взрыва в метро Санкт-Петербурга, уволили с работы, информирует IslamNews. Об этом сообщил сам молодой человек.

"Сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального Следственного комитета", — сказал Никитин, подчеркнув, что фото в СМИ осложнило ему жизнь, а за его родными и друзьями следят журналисты. По его словам, он не смог улететь из Москвы домой в Оренбург, так как остальные пассажиры отказались лететь с ним в одном самолете.

"После того, как мою фотографию СМИ растиражировали как потенциального террориста, я принял решение пойти в полицию, чтобы дать пояснения. В полиции мои объяснения приняли и все подозрения с меня были сняты. Однако эта история очень сильно осложнила мне жизнь", — рассказал он.

В понедельник, 3 апреля, около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным российского СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Именно он, по данным следствия, сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.