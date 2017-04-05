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    Задержание в Петербурге предполагаемых пособников террористов

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    Теракт в метро Санкт-Петербурга (79)

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    Шесть граждан из республик Средней Азии задержаны в Санкт-Петербурге за содействие террористической деятельности, сообщает в среду пресс-служба СК РФ.
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    "Пятого апреля 2017 года в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, а также спецподразделений Росгвардии задержаны шесть граждан из республик Средней Азии, приехавших в Россию работать", — говорится в сообщении.

    По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года по настоящее время на территории Санкт-Петербурга осуществляли вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечение в деятельность террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство". Кроме того, по версии следствия, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств.

    Проводятся обыски по местам проживания подозреваемых, в ходе которых изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, отметили в СК.

    Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    После взрыва: траур в Петербурге, первые версии, поиск террориста

    Ведомство отмечает, что на данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем взрыва в петербургском метро. Все связи и контакты задержанных будут тщательно проверять.

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    Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.

    По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

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    Задержание в Петербурге предполагаемых пособников террористов
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