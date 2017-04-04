Огни на Эйфелевой башне погасят в память о жертвах теракта в Петербурге

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Огни на главной достопримечательности Парижа — Эйфелевой башне — погаснут ночью во вторник в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга, сообщила мэр города Анн Идальго.

"Сегодня вечером, в полночь, Париж погасит Эйфелеву башню в знак памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге", — написала Идальго в своем Twitter.

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В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.

По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.