наверх
04.04.201718:29
Курсы валют НБУ
  • EUR28.81- 0.08
  • USD27.02+ 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Огни на Эйфелевой башне погасят в память о жертвах теракта в Петербурге

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (70)

    (обновлено: )5420
    В знак памяти о жертвах теракта в Санкт-Петербурге Париж погасит огни на Эйфелевой башне, сообщила мэр города Анн Идальго. Отключение огней запланировано на полночь вторника.
    Эйфелева башня в Париже
    @anne_hidalgo

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Огни на главной достопримечательности Парижа — Эйфелевой башне — погаснут ночью во вторник в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга, сообщила мэр города Анн Идальго.

    Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    О чем пишут в мире: теракт в Санкт-Петербурге, новые связи РФ и США

    "Сегодня вечером, в полночь, Париж погасит Эйфелеву башню в знак памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге", — написала Идальго в своем Twitter.

    Смотрите также — Теракт в Петербурге: люди несут цветы к посольству РФ в Киеве

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.

    По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
    Теракт в метро Санкт-Петербурга
    Кирилл Сазонов. Архивное фото
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Владимир Гройсман
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...