Станции метро в Петербурге, где произошел взрыв, открыты для пассажиров

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КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Станция метро "Сенная площадь" и "Спасская" в Петербурге открыты для входа пассажиров, передает корреспондент РИА Новости.

"Станция "Сенная площадь" открыта для входа пассажиров", — объявляется по громкой связи в районе станции метро.

В настоящее время с Сенной площади в Петербурге, где закрывались станции метро, постепенно разъезжается пожарная техника и техника МЧС. Жители города приносят ко входу станции метро "Спасская" цветы и мягкие игрушки в память о жертвах теракта в метрополитене в понедельник. Перед входом горит множество свечей, люди стоят молча.

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В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек.