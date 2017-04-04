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    Россия

    Бомба в метро Петербурга могла сработать случайно - источник

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (74)

    (обновлено: )30101
    Как сообщил источник в правоохранительных органах, "в качестве одной из версий рассматривается версия о случайной сработке взрывного устройства".
    В вагоне метро в Петербурге прогремел взрыв
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    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Источник в правоохранительных органах утверждает, что взрывное устройство в метро в Санкт-Петербурге, по одной из версий, могло сработать случайно, сообщают РИА Новости.

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    "В качестве одной из версий рассматривается версия о случайной сработке взрывного устройства", — сказал собеседник агентства.

    Официальным подтверждением данной информации РИА Новости пока не располагает.

    Напомним, днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

    СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

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