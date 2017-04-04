Не те спецы, не те собаки. Эксперты о безопасность в метро Киева

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В связи терактом в Санкт-Петербурге полиция трех украинских городов, где есть метрополитен, – Киева, Харькова и Днепра – переходит на усиленное патрулирование. Охрана подземки будет усилена дополнительными нарядами Национальной полиции и бойцами Национальной гвардии.

Усиленные меры безопасности продлятся до 15 мая, то есть до завершения песенного конкурса Евровидение, который пройдет в Киеве.

Читайте также: От аванса до зарплаты. Список отказов от товаров и услуг из-за экономии

Насколько безопасным является метро в Украине, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по внутренней безопасности Владимир Бойко.

Чи можна запобігти подібному теракту в метрополітені? Чи можна завдяки посиленим заходам безпеки завчасно виявити зловмисника?

— Безсумнівно, як це підказує сама історія правоохоронних органів, постійно покращуються, поліпшуються засоби профілактики, і якби б не було можливо виявляти, то який би сенс заходів безпеки, припустимо, в аеропортах? Безсумнівно можна, інша річ, що як ми бачимо, що в Україні, де вже три роки здійснюється АТО, тільки зараз заговорили про якісь заходи безпеки в метрополітені. Щоби виявляти вибухівку, потрібні спеціально навчені собаки, а не ті, які використовуються для несення патрульно-постової служби. Їх, напевно, немає, вони є лише в аеропортах, в дуже обмеженій кількості, бо їх треба готувати. Тобто за ці три роки не було зроблено належної підготовки для виявляння і запобігання таким от випадкам. Це патрулювання, звісно, може дати певне покращення ситуації в метрополітені, в плані запобігання хуліганству. Але якщо йдеться про підготовку теракту, то цього вкрай недостатньо.

Ми завжди чуємо після терактів в європейських містах, після теракту в Санкт-Петербурзі, що посилюються заходи безпеки. Здавалося б, куди вже посилювати?

— В Україні існує спеціальний правоохоронний орган — СБУ, на який покладено запобігання терактам. Тому можна навіть не коментувати, чим займається СБУ. Спецслужба має підрозділи, що займаються боротьбою з економічною злочинністю, боротьбою з корупцією, але щось давненько не чути, щоб СБУ дійсно здійснювала антитерористичні заходи. Складається враження, що просто нема фахівців, окрім як силовиків, які навчені для захоплення чи звільнення заручників, захоплення терористів. Але планувати, готувати профілактичні заходи, давно ця здатність спецслужби втрачена.

Чи можуть такі заяви використовуватися політиками, аби відбити бажання у населення робити якісь політичні кроки, чи виходити на акції протесту?

— Політики на те і є політиками, щоб використовувати будь-яку суспільну ситуацію в своїх інтересах. Безсумнівно, кожен раз і це було і за цієї влади, і за попередньої влади. Скільки було заяв, наприклад, за часів Януковича, міністра Захарченка з закликами не виходити демонстрантам на вулиці, тому що, мовляв, це погіршує ситуацію, посилює якусь терористичну небезпеку.

Але ж завдання влади полягає не в тому, щоб закликати не виходити і не реалізовувати свої конституційні права громадянам, а в тому, щоби запобігати, в тому щоб не допускати ситуації. Для того, щоб підтримувати громадський порядок. На жаль, правоохоронці і можновладці про це забувають.

Что происходит в киевском метро относительно усиления мер безопасности, прокомментировала руководитель пресс-службы столичного метрополитена Наталья Макогон.

Чи вже посилено заходи безпеки в столичному метрополітені? І як саме?

— Я нагадаю, що за останні кілька років київський метрополітен отримав більше 150 анонімних дзвінків про мінування станцій. Останнього разу ми проводили евакуацію минулого тижня зі станції "Хрещатик", фактично в годину-пік, нам до велося закривати станцію для огляду з піротехніками, кінологами, з усіма потрібними фахівцями. Тому заходи безпеки у нас постійно. Проводяться огляди станцій, працюють правоохоронні органи, зокрема є кінологічна служба. Також працює СБУ, і власне все, що необхідно, наразі всі заходи, які необхідні, проводяться.

Чи очікуєте на якісь додаткові патрулі?

— Ви зараз трошки плутаєте роль поліції і метрополітену. У нас є наші заходи, а є заходи поліції. І власне правоохоронці, яких я згадувала, вони реагують на кожну ситуацію і впроваджують свої додаткові заходи. Що стосується метрополітену, то у нас є постійні огляди станцій, там працює наша служба безпеки, служба воєнізованої охорони. Тобто ми працюємо паралельно на одній території.

Чи є станції, які під особливою увагою?

— Зазвичай під особливою увагою перебувають найнасиченіші станції. В київському метрополітені це зокрема станції "Лісова", "Вокзальна", "Лівобережна", "Петрівка", пересадочні вузли, тобто "Золоті ворота", "Театральна" тощо. Тобто всі пересадки, я не буду їх перелічувати. Це понад 15 станцій з особливо потужним пасажиропотоком.

Як буде посилено безпеку в метрополітені до Євробачення?

— Це більше варто уточнити у правоохоронних органів, що стосується роботи метрополітену, то вона буде в звичайному режимі. І у фінальні дні буде продовжена робота на певні години, коли фінальні концерти Євробачення.

Ранее директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" заявил, что на фоне международных событий такие вспышки террора очень негативно влияют как на общемировой порядок, так и на безопасность на национальном и и международном уровне.

Эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции не сделало ее работу качественней, а судьи уважают права преступников больше, чем потерпевших.