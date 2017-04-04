наверх
04.04.201719:59
Курсы валют НБУ
  • EUR28.81- 0.08
  • USD27.02+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Обнародован список погибших при взрыве в метро Петербурга

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (72)

    (обновлено: )41
    Опубликованы имена только десяти погибших. Для опознания четырех остальных погибших проведут генетическую экспертизу, их визуальная идентификация не представляется возможной.
    Взрыв в метро
    REUTERS Anton Vaganov

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Во вторник, 4 апреля, следственный комитет России обнародовал список из десяти погибших при взрыве в вагоне петербургского метро, чьи личности уже установлены.

    Для опознания четырех остальных погибших проведут генетическую экспертизу, их визуальная идентификация не представляется возможной, добавляет следствие.

    Полицейские-кинологи будут задействованы в обеспечении безопасности участников и гостей Евровидения-2017
    kv.npu.gov.ua
    Не те спецы, не те собаки. Эксперты о безопасность в метро Киева

    Список погибших, чьи личности установлены:

    Алиева Динара Самандаровна (08.10.1996),

    Арышев Максим Витальевич (18.08.1996),

    Даниленко Оксана Геннадьевна (03.10.1991),

    Малюкова Ксения Сергеевна (11.09.1998),

    Медянцева Ирина Кузьминична (06.05.1966),

    Налимов Юрий Павлович (07.06.1945),

    Петров Денис Романович (27.12.1991),

    Сагадеев Мансур Тихирович (27.08.2000 или 27.03.2000),

    Свистунова Ангелина Сергеевна (17.02.1990),

    Щекина Лариса Григорьевна (02.06.1950).

    В понедельник между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить. СК возбудил дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. Погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв в метро
    Теракт в метро Санкт-Петербурга
    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Владимир Гройсман
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...