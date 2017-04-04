Взрыв в метро Питера: количество погибших выросло, версии теракта

РИА Новости Украина — Санкт-Петербург

Число погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга выросло до 14 человек, следователи проверяют различные версии, в том числе о террористе-смертнике. По всей РФ усилены меры безопасности, лидеры государств мира выражают соболезнования, а жители российских городов организуют акции памяти и поддержки петербуржцев.

Читайте также: От аванса до зарплаты. Список отказов от товаров и услуг из-за экономии

В понедельник около 14:30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии.

"Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 скончались на месте происшествия и трое скончались в агонизирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью", — сказала утром министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которая координирует работу медиков в Петербурге.

Она добавила, что в стационарах Петербурга находятся 49 пострадавших, все получившие тяжелые травмы находятся в стабильном состоянии.

"Смертей за ночь не было. Все больные, находящиеся, в том числе, в крайне тяжелом состоянии, стабильны на сегодняшний момент", — отметила Скворцова. По ее словам, все медицинские мощности, которые есть в стране, использованы.

Как уточнил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, 12 пострадавших при взрыве в метро находятся в тяжелом состоянии, 27 человек — в состоянии средней тяжести, состояние 10 человек он охарактеризовал как среднее.

По словам градоначальника, в числе пострадавших от взрыва в метро Петербурга 17 жителей других регионов России, а также три гражданина иностранных государств — Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана. Полтавченко отметил, что власти Петербурга пока не планируют обращаться за поддержкой федеральных властей, поскольку город в полном объеме обеспечен необходимыми медикаментами и высококвалифицированными специалистами.

Как стало известно, среди пострадавших — 13 студентов Петербургского госуниверситета путей сообщения (ПГУПС), одна студентка университета погибла.

Во вторник утром Санкт-Петербургский метрополитен, все станции которого были закрыты сразу после взрыва, возобновил работу в полном объеме. При этом наземный общественный транспорт продолжил ходить в усиленном режиме.

Однако в первой половине дня, по сообщению пресс-службы метрополитена, ряд станций метро были вновь закрыты. К полудню появилась информация о том, что десять станций метро на "синей" ветке закрыты на вход и на выход. "Движение на участке линии-2 от станции "Московская" до станции "Петроградская" не осуществляется. Все станции данного участка закрыты на вход и выход", — сказано в релизе.

Также к середине дня были закрыты станции пересадочного узла "Сенная площадь", "Спасская" и "Садовая". Ранее закрытая станция метро "Достоевская" продолжила свою работу. К 14.30 мск метро продолжило работу в обычном режиме.

Сразу после взрыва во всех городах России, где работает метро, были усилены меры безопасности на этом виде транспорта. Повсюду повышенные меры предприняты на общественном транспорте и в местах большого скопления людей.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин, который накануне лично приехал на место происшествия в Петербурге, чтобы координировать работу следственно-оперативной группы, пообещал, что все причастные к взрыву в петербургском метро будут установлены. Он пообещал, что будет проведено тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств преступления.

Как во вторник сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, следователи проводят большой комплекс следственных мероприятий.

"В настоящее время следователи продолжают допросы, проводят осмотр, в том числе и записей с камер видеонаблюдения. Назначен ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические, генетические и другие", — сказала она.

По словам Петренко, бомбу в метро мог привести в действие мужчина, останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда.

"Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются", — сказала она.

О том, что версия осуществления взрыва террористом-смертником рассматривается, сообщил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это одна из версий, которая обсуждается, которая фигурирует", — сказал он.

Во вторник также стало известно о том, что комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана и ФСБ России проводят совместное расследование взрыва в Санкт-Петербурге, идет интенсивный обмен информацией. "Мы сегодня совместно с ФСБ, со спецслужбами соседних государств отрабатываем версии о причастности к теракту одного гражданина РФ и выходца из Центральной Азии, не гражданина Казахстана", — заявил заместитель председателя КНБ Нургали Билисбеков.

По его словам, появилась информация о том, что к теракту может быть причастен гражданин Казахстана Максим Арышев, 1996 года рождения. "Эта информация не соответствует действительности. В поле зрения КНБ он не попадал, в учетах не значится. Партнерами из спецслужб РФ как исполнитель теракта не рассматривается, скорее всего, он жертва", — сказал он. Позже стало известно, что Арышев был опознан среди погибших.

Как добавил Билисбеков, исполнитель может быть установлен в ближайшее время, но следователям предстоит устанавливать организаторов.

В то же время пресс-секретарь ГКНБ Киргизии Рахат Сулайманов сообщил, что исполнитель теракта в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, является уроженцем Киргизии, гражданином России.

"Мы подтверждаем, что подозреваемый в организации теракта является уроженцем Киргизии, гражданином России Акбаржоном Джалиловым, 1995 года рождения, уроженец города Ош", — сказал он и добавил, что его ведомство находится в постоянном взаимодействии с российскими коллегами в расследовании взрыва.

Во вторник глава МЧС России Владимир Пучков провел заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где обсуждался вопрос оказания помощи пострадавшим при взрыве в метро Санкт-Петербурга.

"Каждому пострадавшему будет оказана вся необходимая помощь в полном объеме. И это наша первостепенная задача", — сказал Пучков, открывая заседание.

Он поблагодарил все службы города за оперативные и энергичные меры, которые были предприняты с первых минут после трагедии. Особо глава МЧС отметил координацию и взаимодействие городских и федеральных структур по ликвидации этой чрезвычайной ситуации.

В то же время он попросил уделить особое внимание всем тяжело пострадавшим.

"Каждый должен получать необходимую конкретную помощь, в том числе привлекать специалистов для консультаций и прогноза ситуации, этим занимаются наши коллеги из Минздрава, мы готовы их поддержать", — сказал Пучков. По его словам, МЧС готово помочь в транспортировке пострадавших в другие регионы.

Свою помощь в расследовании теракта и поддержке пострадавших предложили многие страны, среди которых США, Туркмения, Украина, Белоруссия и ряд других. Россия может обратиться к другим странам за помощью в расследовании теракта в Петербурге, если это будет необходимо в интересах следствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это наши следователи будут принимать решение. В случае необходимости, безусловно, нельзя исключать того, что российская сторона может прибегнуть к чьей-то помощи, если это будет необходимо в интересах следствия", — сказал Песков, отвечая на вопрос, потребуется ли России помощь США или других стран в расследовании взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Для оказания помощи пострадавшим от взрыва в метро Санкт-Петербурга открыт счет для пожертвований. А глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети Facebook написал о том, что полуостров готов предоставить санатории для реабилитации пострадавших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

"Сейчас очень важна конкретная помощь людям, которые стали жертвами террористической атаки. Крым готов предоставить свои санатории для реабилитации пострадавших", — написал Аксенов.

Взрыв в Петербурге объединил людей по всему миру. В российских городах проходят акции памяти, власти нескольких городов в знак солидарности объявили траур.

Пользователи соцсетей восхищаются сплоченностью петербуржцев, которые накануне продемонстрировали лучшие человеческие качества, бесплатно развозя по домам незнакомых людей, которые не могли добраться из-за неработающего метро.

Весь день жители города несут цветы к месту взрыва на станции метро "Технологический институт". Уже утром первого дня объявленного траура по погибшим у стен здания станции выросли целые охапки красных и белых гвоздик, ромашек, роз и лилий. Горожане несут сюда букеты, а также свечи и небольшие иконы. Некоторые из них не могут сдержать слез, плачут даже взрослые мужчины.

По сообщениям корреспондентов, у входа на станцию метро "Технологический институт" работает много представителей прессы, в том числе и западные СМИ, ведущие прямые телерепортажи. В вестибюле "Технологического института" ликвидированы все последствия взрыва, но в воздухе по-прежнему остается запах гари.

Свои соболезнования петербуржцам и всем россиянам выражают жители многих государств – к российским посольствам несут цветы жители Парижа и Берлина, Киева и Токио, Вены, Минска и во многих других государствах.