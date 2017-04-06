Кравец: частые обыски показывают, что в стране ничего не изменилось

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В среду, 5 апреля, сотрудники ГПУ и СБУ в очередной раз наведались в центральный офис ПАО "Укрнафта" и в его региональные подразделения в Бориславе, Прилуках, Полтаве и Ахтырке. Обыски проводятся на основании определений Печерского районного суда г. Киева от 29.03.17 г. в рамках уголовного производства, которое касается проведения нефтяных аукционов в течение 2013-2015 гг. Два месяца назад Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело 16 обысков в разных городах страны в рамках расследования дела о завладении нефтью компании "Укрнафта" на общую сумму более 7,7 миллиарда гривен.

Но не только в компанию олигарха Игоря Коломойского следователи ходят, как на работу. Недавно они посетили Национальный банк Украины, что наделало немало шума. Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что обыски в Национальном банке Украины (НБУ), которые проводились 29 марта, касаются руководства банка. И это было большим прогрессом, так как в НБУ сообщили, что в прошлом году они 155 раз оказывали в доступе к информации. Но, активно сотрудничали с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины. В январе и феврале 2017 г. предоставлял доступ правоохранителям 28 раз: 11 раз в январе и 17 — в феврале.

А 30 марта с утра генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ разоблачила схему по особо крупному уклонению от уплаты налогов и незаконному выводу миллиардов гривен за границу.

"Досудебным расследованием установлено, что с 2012 г. до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь — "Тедис Украина") является, в том числе гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм — транзитеров за 2015-17 гг. выведены 2 500 000 000 грн", — рассказал Луценко.

По делу о выведении в обход санкций средств из Украины, по данным генпрокурора, к обыскам в "Тедис Украина" привлечены тысяча сотрудников правоохранительных органов, которые более 100 обысков в трех городах: Киеве, Одессе, Днепре.

Эти обыски, как и расследования уголовных дел, безрезультативны. Если вспомнить, ничем не закончились уголовные дела в отношении чиновников, того же Ставицкого с килограммами золота. И эти мероприятия тоже закончатся ничем, хотя они проводятся с определенной целью, отмечает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Проведение обысков в "Украинафте" накануне собрания акционеров, можно рассматривать как намек действующей власти Коломойскому о том, что он должен быть более сговорчивым в вопросах управления этих компаний", — констатирует адвокат.

К тому же, еще ни разу ни сотрудники ГПУ, ни НАБУ не пришли с обысками в Администрацию президента, Кабмин или же отдельные министерства, хотя там злоупотреблений не меньше.

"Сегодня мы видим избирательный подход к проведению подобных мероприятий. Ни для кого не секрет наличие коррупционных схем в том же Минюсте, в Минздраве и так далее, но этим никто не занимается. Никого не удивляет покупка туалетов ж/д дорогой по стоимости вагонов. Сегодня все обыски и прочие следственные действия больше напоминает сведение счетов и попытки взятия под контроль целых отраслей. В этой стране ничего не изменилось, схему и методы те же, что и при предыдущей власти. И полное отсутствие результатов тому подтверждение. А, как показывают декларации антикоррупционеров, борьбе с коррупцией прибыльное дело", — подчеркивает Ростислав Кравец.

Хотя, есть надежда, что не менее громкие обыски, а также резонансные аресты могут произойти только при смене этой власти. Но а пока имеем то, что имеем.