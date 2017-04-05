Экспертиза ДНК подтвердила личность вероятного террориста из метро Петербурга

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Экспертиза ДНК подтвердила личность Акбаржона Джалилова — предполагаемого террориста, который устроил взрыв в метро в Санкт-Петербурге, сообщил представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Что касается Акбаржона Джалилова, который, по данным следствия, привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда, его личность подтверждена итогами экспертизы ДНК. Также в ближайшее время с участием родителей, которые уже допрошены, будет проведена процедура его познания. Следствие тщательно изучает связи и круг общения Джалилова в целях установления информации, имеющей значение для расследования", — сказала она.

По словам Петренко, самодельное взрывное устройство, обнаруженное на станции метро "Площадь Восстания", направлено на взрывотехническую экспертизу. По ее результатам будет определен тип, мощность, вид поражающих элементов и другие данные.

"Помимо этого на экспертизу направлены предметы (скотч, фольга и иные), изъятые в ходе обыска по месту жительства Джалилова. По предварительным данным, они аналогичны фрагментам взрывного устройства, обнаруженного на "Площади Восстания", но окончательные выводы об этом можно будет сделать тоже только по результатам экспертизы", — заявила представитель СК.

В понедельник, 3 апреля, около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным российского СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Именно он, по данным следствия, сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.