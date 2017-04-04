У пассажиров метро Киева в 2017 г нашли 81 детонатор и 54 тротиловые шашки

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители в 2017 году обнаружили у пассажиров метро 81 детонатор и 54 тротиловые шашки, сообщает "112 Украина" со ссылкой на начальника главного управления Нацполиции в столице Украины Андрея Крищенко.

По его словам, с начала 2017 года полиция изъяла в метро 81 детонатор, 54 тротиловые шашки, которые были начинены поражающими элементами, семь гранат, почти тысячу патронов и большое количество холодного оружия.

"Одной тротиловой шашкой можно уничтожить авто, несколько тротиловых шашек, которые начинены поражающими элементами для усиления негативных последствий, могут очень большого горя натворить, а мы изъяли таких 54", — сообщил Крищенко.

По его словам, ни у кого из задержанных в метро с запрещенными предметами не было намерений совершить преступление. Крищенко также отметил, что часто оружие изымали у возвращающихся домой участников военной операции в Донбассе.

"Все эти люди, которые были задержаны с теми запрещенными вещами… были обнаружены нашими сотрудниками с помощью собак, металлоискателей, с помощью других средств", — сказал Крищенко.

Он добавил, что в Киеве было зафиксировано два ложных сообщения о минировании метро. При этом виновного нельзя привлечь к ответственности по состоянию здоровья. Еще в одном случае звонок о якобы минировании метро Киева поступил с неподконтрольной властями Украины территории Донбасса.

"Фактических попыток заминировать метрополитен в этом году и в прошлом не было", — подчеркнул Крищенко.

Ранее полиция в трех городах Украины, где есть метро — Киеве, Харькове и Днепре, перешла на усиленный режим работы до 15 мая.