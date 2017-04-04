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    У пассажиров метро Киева в 2017 г нашли 81 детонатор и 54 тротиловые шашки

    (обновлено: )2210
    С начала 2017 года полиция изъяла в метро 81 детонатор, 54 тротиловые шашки, которые были начинены поражающими элементами, семь гранат, почти тысячу патронов и большое количество холодного оружия.
    Метро Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители в 2017 году обнаружили у пассажиров метро 81 детонатор и 54 тротиловые шашки, сообщает "112 Украина" со ссылкой на начальника главного управления Нацполиции в столице Украины Андрея Крищенко.

    По его словам, с начала 2017 года полиция изъяла в метро 81 детонатор, 54 тротиловые шашки, которые были начинены поражающими элементами, семь гранат, почти тысячу патронов и большое количество холодного оружия.

    Усиленная охрана киевского метро на фоне взрыва в Санкт-Петербурге
    Оксана Блищик/Facebook
    Метро Киева, Харькова, Днепра. Меры безопасности не за горами

    "Одной тротиловой шашкой можно уничтожить авто, несколько тротиловых шашек, которые начинены поражающими элементами для усиления негативных последствий, могут очень большого горя натворить, а мы изъяли таких 54", — сообщил Крищенко.

    По его словам, ни у кого из задержанных в метро с запрещенными предметами не было намерений совершить преступление. Крищенко также отметил, что часто оружие изымали у возвращающихся домой участников военной операции в Донбассе.

    "Все эти люди, которые были задержаны с теми запрещенными вещами… были обнаружены нашими сотрудниками с помощью собак, металлоискателей, с помощью других средств", — сказал Крищенко.

    Он добавил, что в Киеве было зафиксировано два ложных сообщения о минировании метро. При этом виновного нельзя привлечь к ответственности по состоянию здоровья. Еще в одном случае звонок о якобы минировании метро Киева поступил с неподконтрольной властями Украины территории Донбасса.

    "Фактических попыток заминировать метрополитен в этом году и в прошлом не было", — подчеркнул Крищенко.

    Ранее полиция в трех городах Украины, где есть метро — Киеве, Харькове и Днепре, перешла на усиленный режим работы до 15 мая.

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