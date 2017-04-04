Умер первый машинист киевского метро

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Скончался первый машинист столичного метрополитена Иван Виноградов, передает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

В метрополитене он проработал 47 лет, из них 10 — непосредственно управляя поездами.

"Кроме пуска первого поезда у меня было много памятных событий. В свое время мне и машинисту Степану Дикому поручили испытания и обкатку моста метро. Сначала везли мешки с песком. Опасались немного, потому что едешь — под тобой вода, слышишь скрип, и веришь, и не веришь в инженерные решения ", — приводят в пресс-службе воспоминания Ивана Виноградова.

Также сообщается, что первый машинист киевского метро получил звание "Почетного работника метрополитена", "Почетного железнодорожника", "Заслуженного работника транспорта Украины". Также Иван Виноградов был Почетным гражданином города Киева.

Ранее в сети появились кадры, сделанные в столичной подземке из кабины машиниста поезда. Маршрут поездки проходил от станции метро "Бориспольская" до станции метро "Сырец".