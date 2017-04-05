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    Россия

    В РФ опубликовали полный список жертв взрыва в метро Петербурга

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (83)

    (обновлено: )52
    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Погибли 14 человек.
    Цветы у посольства России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Следственный комитет России в среду, 5 апреля, обнародовал полный список погибших при взрыве в вагоне метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Список погибших:

    Задержание в Петербурге предполагаемых пособников террористов
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    Задержание в Петербурге предполагаемых пособников террористов

    1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996;

    2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996;

    3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998;

    4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966;

    5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990;

    6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945;

    7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991;

    8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950;

    9) Петров Денис Романович, 27.12.1991;

    10) Сагадеев Мансур Тахирович, 27.08.2000 или 27.03.2000;

    11) Красикова Юлия Дмитриевна 12.09.1991;

    12) Мазанов Дмитрий Александрович 19.02.1990;

    13) Невнержицкая Мария Александровна (дата рождения неизвестна).

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверяет и другие версии происшествия.

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