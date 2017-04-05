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    Корчак призналась, что выписала себе 200 тыс гривен премии

    (обновлено: )31020
    По словам главы НАПК Наталии Корчак, премия в размере двухсот тысяч гривен начислялась за проделанную работу в августе, октябре, ноябре.
    Наталия Корчак в парламенте
    УНИАН

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак, выступая в парламенте в среду, заявила, что размер ее премии составил 200 тысяч гривен. 

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    После выступления Корчак народные депутат стали задавать вопросы главе НАПК, один из которых как и касался ее премии.

    Корчак заявила, что в том, что она выписала премию, не было никаких незаконных действий.

    "Премии начислялись в августе, октябре, ноябре. 200 тысяч гривен была премия, но эти премии получали за работу. (…)Этот вопрос решен по итогам обращения НАБУ в Кабинет министров. Поэтому я и прошу провести международный аудит. За рамки закона никто не выходил", — ответила Корчак.

    После чего депутата приняли кричать "Ганьба".

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал главе НАПК Наталье Корчак и всем членам агентства подать в отставку в связи с проблемами в работе реестра электронных деклараций. Корчак заявила, что она не собирается в отставку.

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    Корчак утверждает, что за технические вопросы реестра отвечает Госспецсвязи. Она также не исключает, что Госспецсвязи дали указание специально "положить" реестр с целью политической расправы с НАПК. По словам Корчак, все обвинения в адрес НАПК – это лишь политическая игра. 

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