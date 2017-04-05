Корчак призналась, что выписала себе 200 тыс гривен премии

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак, выступая в парламенте в среду, заявила, что размер ее премии составил 200 тысяч гривен.

После выступления Корчак народные депутат стали задавать вопросы главе НАПК, один из которых как и касался ее премии.

Корчак заявила, что в том, что она выписала премию, не было никаких незаконных действий.

"Премии начислялись в августе, октябре, ноябре. 200 тысяч гривен была премия, но эти премии получали за работу. (…)Этот вопрос решен по итогам обращения НАБУ в Кабинет министров. Поэтому я и прошу провести международный аудит. За рамки закона никто не выходил", — ответила Корчак.

После чего депутата приняли кричать "Ганьба".

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал главе НАПК Наталье Корчак и всем членам агентства подать в отставку в связи с проблемами в работе реестра электронных деклараций. Корчак заявила, что она не собирается в отставку.

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Корчак утверждает, что за технические вопросы реестра отвечает Госспецсвязи. Она также не исключает, что Госспецсвязи дали указание специально "положить" реестр с целью политической расправы с НАПК. По словам Корчак, все обвинения в адрес НАПК – это лишь политическая игра.

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