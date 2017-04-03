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    НАПК будет судиться с компанией-администратором сайта агентства - Корчак

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    НАПК намерено подать в суд на компанию "Украинские специальные системы" за некачественное администрирование системы е-декларирования, заявила глава агентства.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) намерено в ближайшее время подать в суд на государственное предприятие "Украинские специальные системы" (УСС) за некачественное выполнение ими обязанностей администратора системы электронного декларирования. Об этом перед заседанием правительства сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

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    "Мы будем подавать в суд на системного администратора в части применения к нему штрафных санкций, связанных со сбоями функционирования системы электронного декларирования. А в суде мы во всем разберёмся", — приводит слова Корчак УНИАН.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал главе НАПК Наталье Корчак и всем членам агентства подать в отставку в связи с проблемами в работе реестра электронных деклараций. Корчак заявила, что она не собирается в отставку.

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    Корчак утверждает, что за технические вопросы реестра отвечает Госспецсвязи. Она также не исключает, что Госспецсвязи дали указание специально "положить" реестр с целью политической расправы с НАПК. По словам Корчак, все обвинения в адрес НАПК – это лишь политическая игра. 

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