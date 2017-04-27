Ситуация с Tedis Ukraine: монополист табака не уступит рынок - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Компания Tedis Ukraine, которая подозревается в уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе денег из Украины, уплатила штраф в размере 300 миллионов гривен. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. Это крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета, как отметил генпрокурор.

Кроме того, по словам Луценко, ГПУ уже получила документы о начале процесса изменения бенефициаров Tedis Ukraine — сейчас это граждане России.

После того как в компании Tedis Ukraine начали проводить обыски, а ее счета заблокировали, в торговых сетях с прилавков начали пропадать сигареты. Все дело в том, что Tedis Ukraine — это крупнейший дистрибьютор сигарет в стране.

Ситуацию на табачном рынке в эфире радиостанции "Голос Столицы" прокомментировал директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Определенное время был дефицит табака, отсутствие сигарет на прилавках магазинов. Сейчас ситуация понемногу выравнивается?

— Да, действительно, ситуация понемножку меняется. Сигареты вновь появляются на полках магазинов. Связано это с тем, что компания Tedis Ukraine добилась в судах разблокирования ряда своих складов, и соответственно, продает тот товар, который был на складах. Но при этом ситуация далека от решения. Потому что самое главное — не появление сигарет на прилавках, а, фактически, демонополизация рынка, то есть чтобы одна компания не присутствовала на рыке, а вместо нее появилось 2, 3, 5 или 10 других компаний. Соответственно, это приведет к снижению цен на сигареты.

В результате это может расчистить рынок, например, для не очень легальных сигарет или контрабандных, или контрафактных?

— Нет. На самом деле, Украина является одним из крупнейших экспортеров сигарет. Если мы, например, посмотрим, что же мы экспортируем в такие страны, как Азербайджан, Грузия, Молдова, то окажется, что на первом месте среди экспорта — это как раз сигареты. Дальше идут уже продукты питания и все остальное. Поэтому на сегодняшний день 98% рынка — это легальный рынок, и только 2%, может быть, это торт рынок, который, знаете, в приграничных территориях продают сигареты без акцизных марок из той же самой Беларуси, это единственная страна, которая с нами граничит, где сигареты пока еще были дешевле. Но поскольку Беларусь на себя взяла обязательства повысить акциз на табачные изделия перед РФ, то, соответственно, там тоже скоро не будет дешевых сигарет.

Относительно штрафа АМК, я бы хотел заметить, что это крупнейший уплаченный штраф. Наложенные штрафы на потребительском рынке были и ранее достаточно большие. Два самых больших дела, которые открывал АМК и вынес свое решение: это против игроков розничного рынка топлива и ритейла за повышение цен на продукты питания. Так вот, там штрафы тоже были в сотни миллионов гривен, но там ни одной гривны не поступило в бюджет. В данном же случае компания 300 миллионов уже заплатила в бюджет. Это действительно для нас уникальный случай.

Через суд удалось добиться разблокирования запасов табачных изделий на складах. Но вот сейчас распродадут со складов все, что было, и опять возникнет угроза дефицита?

— Вопрос в том, что мы на сегодняшний день говорим о том, какие есть проблемы для покупателей. Но мы забываем о том, что за покупателями есть производители. И они более даже, чем мы с вами, заинтересованы в том, чтобы нам продать свою продукцию. И в данном случае как раз производители сейчас решают вопрос, а что же делать дальше. И сейчас один из вариантов решения этого вопроса — это заключение прямых договоров с крупнейшими торговыми сетями. Этот вариант сейчас, как я понимаю, рассматривается, но решение еще не принято, потому что мы на сегодняшний день имеем буквально два рабочих дня до окончания этого месяца, потом — майские праздники, и если этот вопрос не решиться в ближайшие пару дней, то можем сказать, что мы уйдем, действительно, с каким-то определенным дефицитом сигарет определенных марок в мае месяце где-то до середины месяца. Но хочется верить, что все-таки решение будет принято, и дистрибьюторами как раз сигарет на рынке станут крупнейшие торговые сети. И это моментально решит весь вопрос в нашей стране. Потому что в данном случае производители будут действительно иметь хороших дистрибьюторов, которые платят деньги. А мы с вами, как покупатели, будет иметь возможность покупать там, где мы обычно совершаем свои покупки.

То есть просто из этой цепочки уберут посредника?

— Абсолютно правильно. На самом деле в данном случае компания-посредник зарабатывает на всех сегментах рынка, в том числе и на торговых сетях. Хотя могут быть прямые контракты, и, соответственно, это может быть дополнительный заработок. Это улучшит немножко ситуацию в ритейле и даст возможность даже снизить, возможно, наценки на какие-то продукты питания. Потому что сигареты дадут дополнительный заработок, фактически, для торговых сетей. Мы прекрасно понимаем, что этот рынок табачных изделий — это десятки миллиардов гривен. Таким образом, он действительно очень интересен, и будем ожидать завершения этого дела, в результате которого у нас появится несколько компаний-дистрибьюторов, появится конкуренция, а цена на табачные изделия снизится.

Перспективы какие: появится несколько компаний-дистрибьюторов, то есть разрушится монополия Tedis Ukraine, и появится несколько посредников?

— Это будет комбинированная, скорее всего, схема. Ровно потому, что если мы говорим о компаниях-посредниках, дистрибьюторы, то, соответственно, эта схема необходима для работы с небольшими магазинами и с киосками. А если мы говорим про торговые сети, то они на сегодняшний день покрывают всю Украины, это может быть отдельная категория торговли, которая будет работать напрямую с производителями. Сейчас этот вопрос решается, и я надеюсь, что действительно мы придем к тому, что у нас устранится монополия, и действительно, государство сейчас заинтересовано в том, и мы это видим ежедневно, как происходят какие-то действия. Другой вопрос, что монополист никогда не сдаст свои позиции. И уплата штрафа в 300 миллионов гривен говорит о том, что компания на самом деле пытается бороться за этот рынок и не уступает его.

Откуда вообще возник в данном бизнесе монополист? С чем это связано?

— На самом деле есть две причины на поверхности. Это финансовый ресурс компании, которая могла финансово заинтересовать производителя работать только с ними, и, кроме того, купить основных конкурентов. Но второй — это административный ресурс, потому что мы помним, что во время правления предыдущего президента привилегии отдавались российскому бизнесу. И можно было, действительно, российскому бизнесу получить определенные преимущества для себя, чем, в принципе, данная компания воспользовалась, монополизировав фактически 98% рынка.

Может ли быть так, что все эти претензии со стороны МВД, ГПУ к компании Tedis Ukraine — своеобразная попытка или заставить ее потесниться для того, чтобы другие подконтрольные компании зашли на рынок, или просто отжать эту компанию?

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— К сожалению, это может быть правдой, потому что когда появилась новость о том, что компания меняет своих бенефициаров и своих собственников, действительно, первая мысль, которая приходит в голову, что кто-то смог договориться и, фактически, получить долю этого пирога. Поэтому хотелось бы верить в то, что это будет действительно прозрачно, особенно, учитывая масштаб данного вопроса. То, что компания занимает рынок в 30, в 50 миллиардов гривен и при этом всем не испытывает никакого давления, хотелось бы верить, что на этот рынок придут не только украинские, но какие-то еще международные компании-дистрибьюторы, и таким образом можно будет понимать, что проблема решилась прозрачно, что это не просто в интересах определенных людей было сделано, а в интересах всех людей, в том числе, для снижения стоимости конечных изделий.

Ранее директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко и глава Центра предотвращения и противодействия коррупции Владимир Мартыненко прокомментировали обыски в компании "Тедис", а также рассказали, насколько в целом коррумпирован табачный рынок в Украине.