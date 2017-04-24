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    На табачном рынке Украины новый игрок - Аваков

    (обновлено: )17610
    На днях министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что российскому табачному монополисту не место на украинском рынке. Отталкиваясь от его предыдущих высказываний, стоит ожидать очередного витка беспорядков на рынке табака и смены игроков.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Есть пророки в украинском государстве, один из них глава МВД Арсен Аваков. Стоило только заикнуться Авакову о том, что пора вводить санкции в отношении дочки российского "Сбербанка" в Украине, как тут же против банка развернулась целая компания. Бывшие бойцы Нацгвардии МВД из полка "Азов", под предводительством нардепа из "Народного фронта" Андрея Билецкого, который переименовал своих боевиков в "Национальный корпус", устроили пикеты финансовым учреждениям в стране. 

    И, сказали, что будут стоять до последнего. Своего добились, банк заявил, что события последнего месяца — введение санкций СНБО, а также агрессивные и настойчивые действия со стороны Национального корпуса активизировали переговорный процесс с покупателем актива Сбербанка в Украине. Вот только они не сказали, что цена значительно упала. Ранее  потенциальные покупатели оценивали украинскую дочку Сбербанка в 450–680 млн. долларов. Сейчас же цена упала. А пока сделка купли-продажи не состоялась, Нацкорпус охраняет некоторые из "Сбербанков", но уже без былого азарта и энтузиазма.

    Но все сводиться к тому, что без занятий "Нацкорпус" в ближайшее время скучать не будет. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что российскому табачному монополисту не место на украинском рынке.

    "Встретился с руководством Philip Morris Ukraine по их просьбе. Моя позиция — российскому табачному монополисту не место на украинском рынке", — заявил Аваков.

    История эта уходит корнями в последний день марта этого года, когда МВД совместно с ГПУ провели обыски в компаниях связанных с "Тедис Украина". Генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что по данным ГПУ с 2012 года по настоящее время действительным собственником монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь — "Тедис Украина") является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. ГПУ подозревает табачного дистрибьютора  "Тедис-Украины" так же в уклонении от налогов и финансировании терроризма.

    “Тедис Украина" контролирует весь рынок дистрибуции табачных изделий. Его услугами пользуются все четверо крупнейших производителей: "Филип Моррис Украина", "JTI Украина", "Империал Тобако Юкрейн" и "BAT Украина", которые занимают 98% рынка сигарет. В 2014 и 2015 годах 100% произведенных в Украине сигарет были реализованы "Тедису" (тогда еще "Мегаполису"). В пресс-службе табачной компании опровергают все обвинения, выдвинутые в отношении них. 

    В начале апреля компания "Тедис-Украина" заявила, что все без исключения банковские счета компании арестованы, а товар, ориентировочная стоимость которого превышает 1 млрд гривен, изъят. В Киеве перед пасхой исчезли все марки сигарет. В некоторых магазинах (маленьких) вообще были пустые полки, продавцы говорили, что дистрибьюторы им уже несколько дней товар не завозят, поле пасхи пришли партии на 2 —3 гривны дороже.

    Как считают эксперты, у Авакова появился определенные виды на табачную отрасль и, легко можно предположить, что скоро Национальный корпус займется антитабачной компанией.

    "Здесь сложно пока что-то понять. Скорее всего, Аваков выполняет заказ. На рынке всегда найдется конкурент, который может нанять министра помочь порешать вопросы. Надо глянуть, кому это выгодно, какие компании получат преференции, если уйдут россияне", — отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

    Любого министра или революционера сегодня можно купить с потрохами, в зависимости от того, сколько он стоит, для решения любых дел. В Украине продается все и все, подчеркивает Александр Охрименка.

    "Сегодня, по большому счету, он стоят на так то и дорого. Пару десятков "зелени" и все довольны. Но у нас сегодня ситуация критическая, никто давать не хочет. Заказчиков на определенные беспорядки, захваты, практически нет. Оно само собой разваливается. Поэтому сейчас нанять радикалов, министров, боевиков, не дорого", — считает Охрименко.

    Рейдерские захваты всегда были и будут, подчеркивает Охрименко. Вот и у Авакова когда к власти пришел Янукович, все отжали. Он же в Италию сбегал, его Интерпол разыскивал, он покупал себе "крышу".

    "Власть поменялась, он вернулся и теперь он отжимает себе все, что может. Власть снова поменяется, он побежит и снова у него отожмут. Не рыночное решение вопроса характерно для многих стран, не только Украины, но теперь мы ж почти Европа. Всегда, когда отжимают, больше ломают, чем строят и надо готовиться к тому, что цена на табачную продукцию возрастет", — отмечает эксперт.

    Впрочем, в этом табачном деле все покрыто туманом. Согласно декларации генпрокурора Юрия Луценко, его сын Александр занимает в "Тезис-Украины" должность менеджера. За 2015 год Александру выплатили 173 тыс. гривен зарплаты. При этом, "Мегаполис-Украина" входит в сферу влияния Бориса Кауфмана, по некоторым данным Кауфман владеет 47,2% компании "Тедис Украина". Кусать руку, которая кормит — вариант интересный, но глупый, тут явно не все чисто. Ведь в табачную историю ввязался министр Аваков, который никогда ничего не делает во вред своему бизнесу, а только во благо.

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