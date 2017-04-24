На табачном рынке Украины новый игрок - Аваков

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Есть пророки в украинском государстве, один из них глава МВД Арсен Аваков. Стоило только заикнуться Авакову о том, что пора вводить санкции в отношении дочки российского "Сбербанка" в Украине, как тут же против банка развернулась целая компания. Бывшие бойцы Нацгвардии МВД из полка "Азов", под предводительством нардепа из "Народного фронта" Андрея Билецкого, который переименовал своих боевиков в "Национальный корпус", устроили пикеты финансовым учреждениям в стране.

И, сказали, что будут стоять до последнего. Своего добились, банк заявил, что события последнего месяца — введение санкций СНБО, а также агрессивные и настойчивые действия со стороны Национального корпуса активизировали переговорный процесс с покупателем актива Сбербанка в Украине. Вот только они не сказали, что цена значительно упала. Ранее потенциальные покупатели оценивали украинскую дочку Сбербанка в 450–680 млн. долларов. Сейчас же цена упала. А пока сделка купли-продажи не состоялась, Нацкорпус охраняет некоторые из "Сбербанков", но уже без былого азарта и энтузиазма.

Но все сводиться к тому, что без занятий "Нацкорпус" в ближайшее время скучать не будет. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что российскому табачному монополисту не место на украинском рынке.

"Встретился с руководством Philip Morris Ukraine по их просьбе. Моя позиция — российскому табачному монополисту не место на украинском рынке", — заявил Аваков.

История эта уходит корнями в последний день марта этого года, когда МВД совместно с ГПУ провели обыски в компаниях связанных с "Тедис Украина". Генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что по данным ГПУ с 2012 года по настоящее время действительным собственником монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь — "Тедис Украина") является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. ГПУ подозревает табачного дистрибьютора "Тедис-Украины" так же в уклонении от налогов и финансировании терроризма.

“Тедис Украина" контролирует весь рынок дистрибуции табачных изделий. Его услугами пользуются все четверо крупнейших производителей: "Филип Моррис Украина", "JTI Украина", "Империал Тобако Юкрейн" и "BAT Украина", которые занимают 98% рынка сигарет. В 2014 и 2015 годах 100% произведенных в Украине сигарет были реализованы "Тедису" (тогда еще "Мегаполису"). В пресс-службе табачной компании опровергают все обвинения, выдвинутые в отношении них.

В начале апреля компания "Тедис-Украина" заявила, что все без исключения банковские счета компании арестованы, а товар, ориентировочная стоимость которого превышает 1 млрд гривен, изъят. В Киеве перед пасхой исчезли все марки сигарет. В некоторых магазинах (маленьких) вообще были пустые полки, продавцы говорили, что дистрибьюторы им уже несколько дней товар не завозят, поле пасхи пришли партии на 2 —3 гривны дороже.

Как считают эксперты, у Авакова появился определенные виды на табачную отрасль и, легко можно предположить, что скоро Национальный корпус займется антитабачной компанией.

"Здесь сложно пока что-то понять. Скорее всего, Аваков выполняет заказ. На рынке всегда найдется конкурент, который может нанять министра помочь порешать вопросы. Надо глянуть, кому это выгодно, какие компании получат преференции, если уйдут россияне", — отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Любого министра или революционера сегодня можно купить с потрохами, в зависимости от того, сколько он стоит, для решения любых дел. В Украине продается все и все, подчеркивает Александр Охрименка.

"Сегодня, по большому счету, он стоят на так то и дорого. Пару десятков "зелени" и все довольны. Но у нас сегодня ситуация критическая, никто давать не хочет. Заказчиков на определенные беспорядки, захваты, практически нет. Оно само собой разваливается. Поэтому сейчас нанять радикалов, министров, боевиков, не дорого", — считает Охрименко.

Рейдерские захваты всегда были и будут, подчеркивает Охрименко. Вот и у Авакова когда к власти пришел Янукович, все отжали. Он же в Италию сбегал, его Интерпол разыскивал, он покупал себе "крышу".

"Власть поменялась, он вернулся и теперь он отжимает себе все, что может. Власть снова поменяется, он побежит и снова у него отожмут. Не рыночное решение вопроса характерно для многих стран, не только Украины, но теперь мы ж почти Европа. Всегда, когда отжимают, больше ломают, чем строят и надо готовиться к тому, что цена на табачную продукцию возрастет", — отмечает эксперт.

Впрочем, в этом табачном деле все покрыто туманом. Согласно декларации генпрокурора Юрия Луценко, его сын Александр занимает в "Тезис-Украины" должность менеджера. За 2015 год Александру выплатили 173 тыс. гривен зарплаты. При этом, "Мегаполис-Украина" входит в сферу влияния Бориса Кауфмана, по некоторым данным Кауфман владеет 47,2% компании "Тедис Украина". Кусать руку, которая кормит — вариант интересный, но глупый, тут явно не все чисто. Ведь в табачную историю ввязался министр Аваков, который никогда ничего не делает во вред своему бизнесу, а только во благо.