Националисты на улицах: все только начинается

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Активность ультраправых в Украине можно объяснить некоторыми факторами – в первую очередь, о них давно не было ничего слышно. Последняя громкая акция – очередное факельное шествие, закончилось без эксцессов.

Инициативу с блокадой торговли с РФ перехватили другие радикалы, но они же натолкнули на новую тему – борьбу с российским капиталом в Украине. Благая, почти патриотическая тема, приносит не только славу, но и заработок, так как закрытие банков выгодно некоторым лицам из Кабмина, которые опекают "Национальный корпус". И за это они готовы платить.

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Но кроме этого, националисты готовят наступления на майские праздники – 2 мая в Одессе, на годовщине трагедии в Доме профсоюзов, а также на 9 мая – День Победы. Их кукловоды уже готовят сценарий выступлений, считает народный депутат шестого созыва Кирилл Куликов.

"Ни одна акция протеста, ни один митинг ультраправых сам по себе не проходит. Они марионетки. К тому же, их лидер идет на выборы и уже началась подготовка – активная фаза. Они хотят зайти в парламент всей радикальной бандой, потому что этот продукт – скоропортящийся. И конечно же, им на руку то, что их бьет полиция. Для "героев" обязательно быть битыми, они должны страдать. Это часть сценария", – отмечает Куликов.

Но и полиция с ними играется, если бы правоохранители действовали серьезно, то под удары попадали бы не мелкие сошки, а их руководители, подчеркивает эксперт.

"Я всегда считал и считаю, что все эти радикальные и националистические силы являлись детищем спецслужб. Их специально создавали, обучали и направляли. Их используют определенные силы с определенной целью. Акции под "Сбербанком", порча чужого имущества, – это тупая акция, которая народ только настраивает против и не совсем на руку для нашей страны, потому что, опять же, идет картинка о нездоровой атмосфере в стране. Но при этом эти акции проходят и только один раз полиция поставила активистов на место в Харькове", – объясняет Куликов.

При этом, как отметил экс-нардеп, не верится, что наши националисты все устраивают по велению сердца, а не кошелька.

"Наши нацики, которые раньше были обычными дворовыми или футбольными хулиганами, ходили в рваных джинсах и вонючих футболках, сейчас хорошо экипированы, у многих появилось оружие, они собирают сейчас съезды. И все это за чьи-то деньги. За это очень хорошо платят. И это должны выяснять компетентные органы – СБУ. Они должны искать, кто их финансирует, кто и какие команды раздает, а не заниматься покушением на Геращенко и Гончаренко и прочей х…и", – подчеркивает Куликов.

И самое главное: эти активные ребята не успокоятся и будут продолжать в том же духе, к тому же есть повод, продолжает он.

"Меня пугает, что будет происходить на майские, 9 мая, в общенациональный праздник. Надо готовиться к тому, что они могут устроить беспорядки. Они сейчас готовятся, разогревают мышцы. Полиция должна быть качественно подготовленной к таким мероприятиям, к возможным потасовкам. И самое ужасное, что может дать о себе знать оружие, которого много на руках", – констатирует Кирилл Куликов.

Не удивительно и то, что полиция предпочитает с ними не связываться. После того как 10 апреля в Одессе, в День освобождения города от фашистских захватчиков, на Аллее Славы, куда одесситы пришли почтить память погибших, полиция предотвратила потасовку. Один провокатор из "Правого сектора" провоцировал конфликт, его оттеснила от людей полиция, так тут же набежала стая из числа поддержки. Полицейские и их оттеснили, но это не понравилось так называемым "патриотам", которые на следующий день уже под стенами полиции требовали отставки главного полицейского Одессы.

Вот такие они – игры патриотов.