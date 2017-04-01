Обыски в "Тедис". Без политиков не обошлось - опрос экспертов

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Более 100 обысков проходит в разных городах Украины в рамках дела по "монополисту табачного рынка". Об этом во время брифинга сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Среди городов, в которых проводятся обыски, глава МВД Арсен Аваков отметил Киев, Львов, Одессу и Днепр.

Насколько монополизирован рынок, и к каким последствиям приведут обыски силовиков, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Насколько прибыльный рынок табачных изделий? И действительно ли компания "Тедис" — крупнейший игрок?

— Это действительно большие деньги, потому что на сегодняшний день наш государственный бюджет очень много денег получает как раз за счет акцизов. А акциз у нас получается за счет табака и за счет алкоголя. Поэтому в данном случае рынок табака очень доходный. Но при этом всем это не помешало компании "Мегаполис", а теперь "Тедис" получить на протяжении 2016 года один чистый убыток.

Почему так получилось?

— Вопрос в следующем. Это в зависимости от того, как вы посчитаете, не сколько вы заработали, а как вы посчитаете то, что вы заработали. Поэтому здесь есть вопрос не только в том, что они занимают монопольное положение и финансируют терроризм, но, естественно, должен быть вопрос об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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Компания "Тедис" работает на рынке Украины с 2011-го года. Действительно ли основания для подозрений в уклонении от уплаты налогов возникли именно сейчас?

— Давайте постараемся с вами немножко в этом вопросе разобраться. Дело в том, что ни для кого не секрет то, что компания "Мегаполис" была все последние годы монополистом на рынке табачных изделий. А естественно, в данном случае мало того, что она была монополистом, и все эти годы антимонопольный орган никоим образом на это не реагировал. А у нас по законодательству рынок должен быть поделен минимум на три или на четыре компании. А у нас была всего лишь одна, которая контролировала 100% рынка. И на протяжении, естественно, всего этого времени правоохранители знали о том, что данная компания принадлежит людям, которые действительно занимаются еще производством вооружений. И на это тоже не обращалось внимание. Просто на сегодняшний день так звезды совпали, что действительно МВД обратило внимание на данную компанию и провело в данном случае обыски. Сколько ни обращались АМК, они не реагировали вообще ни какие обращения наши в отношении потребительского рынка, потому что мы, например, все время подчеркивали, что АМК в упор не замечает того, что происходит на потребительском рынке. То ли не хочет замечать, то ли это делает специально. И мы, например, месяц назад написали уже письмо президенту от нашей ассоциации о том, что, пожалуйста, обратите внимание на то, что АМК вообще не выполняет свои функции на потребительском рынке. Почему президенту? Очень просто. Данный орган подотчетен именно президенту Украины. Поэтому это его зона прямой ответственности. Когда мы уже не имели никаких других вариантов, мы написали уже письмо президенту и теперь ждем какой-то реакции.

Если были ранее нарушения, а занялись всерьез этой компанией именно сейчас, то не является ли это определенным переделом прибыльного рынка?

— Нет. Здесь есть и политика, и бизнес. У нас в Украине бизнеса без политики не бывает. Поэтому, с одной точки зрения, это действительно новая волна против компаний из РФ, что естественно, в данном случае очень необходимо ровно потому, что эта компания действительно занималась производством вооружения на территории РФ. Вернее, люди, конечные бенефициары, этим занимались. А с другой стороны, как я могу предположить, это определенные политические разногласия между президентскими силами и, соответственно, Арсением Яценюком. Поэтому здесь, как я понимаю, есть две вещи, две составляющих.

Своєю думкою щодо обшуків поділився в ефірі "ГС" голова Центру запобігання і протидії корупції Володимир Мартиненко.

gs.fm Глава Центра предотвращения и противодействия коррупции Владимир Мартыненко

На керівництво АМК падає підозра щодо сприяння монопольному становищу компанії "Тедіс". Про що йдеться?

— Наскільки я розумію, йде мова про справу про порушення конкурентного законодавства. Тобто АМК – це як раз регулятор конкурентного ринку в розрізі конкуренції в Україні. І тут саме до того має відношення і АМК. Стоїть питання в тому, що "Мегаполіс" в Україні, тобто "Тедіс" – це є монополістом на ринку тютюну, і майже всі виробники тютюнової продукції продають свою продукцію як раз через "Тедіс".

Генеральний прокурор Юрій Луценко уточнив, що АМКУ накладав штрафи на "Тедіс", хоча мусив застосовувати заходи до виробників тютюнової продукції і змушувати їх диверсифікувати продажі. А це належить до обов’язків АМК?

— Звичайно, диверсифікація входить до компетенції АМК. Це є прописано в антимонопольному законодавстві. І, відповідно, дії мали б бути як раз ті, про які говорить генпрокурор. Тут виникає питання відносно Терентьєва, який очолює АМК, чому питання зараз іде як раз у цьому розрізі. І друге питання, чому Терентьєва сьогодні немає на роботі. Оце як наслідок цього всього ланцюга стоїть питання відносно звинувачень, мабуть, вже в бік керівника відносно його бездіяльності. І тому сьогодні піднялося питання відносно того, що керівництво АМК має піти у відставку.

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Це вимога міністра МВС Авакова. Ви вважаєте, що вона справедлива? Це якось поліпшить ситуацію?

— Я вважаю, що в нашій країні будь-які посадові особи мають нести відповідальність, крім відповідальності кримінальної, адміністративної, ще й відповідальність політичну. Тобто люди мають відповідати за те, що вони діють. Якщо є питання до керівництва АМК, як величезного регулятора, значить, це керівництво має нести відповідальність. Так є в усіх цивілізованих країнах. Якщо в нас є питання до керівництва НАЗК, то в нас так само керівництво НАЗК має нести відповідальність. Тут не стоїть питання до прізвищ, тут стоїть питання відносно всієї системи, як вона працює.

Наскільки тютюновий ринок кримінальний і чи можливо його діяльність зробити прозорою?

— В нас будь-який підакцизний ринок, ним займається ДФС. А тут питання наскільки він криміналізований, дуже велика частина, дуже великий сегмент ринку працює в тіні. І тіньова економіка як раз дуже нерозривно пов’язана з корупцією. Корупція підтримує тіньову економіку, а тіньова економіка підтримує корупцію. Тут стоїть питання відносно того, чи може бути взагалі закрита тіньова сторона ринків підакцизних товарів. Отут є дуже велике питання. І це відноситься не тільки до ринку тютюнового, так само до алкогольного, так само до тих ринків, в яких є дуже велика рентабельність, дуже великі прибутки.

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Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы завотделом контроля над табакокурением Украинского института стратегических исследований МОЗ Константин Красовский заявил, что большая часть сигарет из Украины едет контрабандой в страны ЕС.