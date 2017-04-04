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04.04.201710:53
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    Экономика

    Табачный монополист заявил об изъятии товара на 1 млрд грн

    (обновлено: )10010
    Бенефициары обращают внимание, что арест всех счетов компании и изъятие товара может послужить серьезным негативным сигналом всем иностранным инвесторам, которые вкладывают свой капитал в украинскую экономику.
    Сигареты. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Крупнейший в Украине дистрибьютор табачных изделий, компания "Тедис Украина", заявила об аресте банковских счетов и изъятии товара, ориентировочная стоимость которого превышает 1 млрд грн. Об этом говорится в заявлении собственников компании, обнародованном на ее сайте.

    Обыски по делу табачной компании Тедис Украина
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    Дело – табак. Обыски в "Тедис Украина"

    "31 марта 2017 от руководства компании мы узнали о том, что все без исключения банковские счета TEDIS Ukraine были арестованы и был изъят товар, ориентировочная стоимость которого превышает 1 млрд грн. Как следствие, это фактически парализовало деятельность компании", — сказано в обращении владельцев компании к президенту, генеральному прокурору и министру внутренних дел Украины.

    Бенефициары обращают внимание, что такой шаг может послужить серьезным негативным сигналом всем иностранным инвесторам, которые вкладывают свой капитал в украинскую экономику.

    "Мы призываем вас, господин президент, восстановить справедливый баланс интересов между бизнесом и правительством, с тем, чтобы компания TEDIS Ukraine смогла как можно скорее возобновить свою деятельность в интересах всех заинтересованных сторон", — заявили владельцы в своем обращении к Петру Порошенко.

    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода денег за границу табачной компанией "Тедис Украина". По его словам, среди владельцев компании есть гражданин РФ Игорь Кесаев, в отношении которого решением совета национальной безопасности и обороны Украины применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

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