На широкую ногу. Украинцы тратят на алкоголь больше европейцев

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Кабинет министров предлагает Верховной Раде снова повысить акцизный налог на табак, пиво и этиловый спирт. Существенно повышен акциз на сигареты — на 50 гривен. Теперь акциз составляет 495 гривен.

На 15 гривен вырастет налог на этиловый спирт. Он может составить 141 гривну. И акциз на пиво увеличили на 31 копейку. Он составляет три гривны за литр. При этом акциз на виноградные вина остается неизменным.

Как повышение налогов влияет на рынок продукции, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Акцизы повышают уже не впервые. Как это влияет на предпочтения и настроение покупателей? Какие тенденции в выборе продукта наблюдаются?

— Тенденция очень простая. С одной стороны, это стимул для того, чтобы люди меньше пили алкогольных напитков, и поскольку мы говорим о том, что акциз в основном меняется на крепкие алкогольные напитки, на пиво, и практически не меняется на вина, то это стимулирует людей покупать все-таки вино. Но с другой стороны, у нас таким образом постоянно уже на протяжении многих лет растет теневой рынок. И здесь я бы хотел сказать о том, что мы, украинцы, тратим на алкоголь гораздо больше, чем тратят европейцы. Которые действительно не только стимулируют здоровый образ жизни, но в каждой стране европейской есть государственная политика, оформленная документально, на законодательном уровне, которая точно предусматривает, насколько будет расти акциз на протяжении ближайших лет, каким образом будут добиваться оздоровления населения. И здесь я бы хотел привести следующую статистику. Мы с вами зарабатываем по официальным данным 185 евро в месяц. Средний литовец зарабатывает почти 800 евро в месяц. Но при этом всем он покупает пива в три раза больше, чем мы. А зарплата у него более чем в четыре раза. Поляк зарабатывает почти тысячу евро и при всем этом тратит на то же самое пиво всего-лишь полтора евро, то есть в три раза больше, чем украинец. Я уже не говорю про немца, который зарабатывает в двадцать раз больше, а тратит на то же самое пиво всего в четыре раза больше, чем мы. Таким образом, украинцы пьют как пиво, так и крепкий алкоголь, гораздо дороже по отношению к зарплате, чем любой европеец. Это ненормально.

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Повышение акцизов это попытка собрать больше денег с тех, кто на этом рынке работает и пополнить бюджет или казну, или действительно это попытка сделать так, чтобы украинцы пили меньше?

— Я бы сказал, что здесь есть другие цели в том числе, потому что когда рынок крепкого алкоголя уже на 80% в тени и мы дальше повышаем акциз, мы понимаем, что мы все равно стимулируем увеличение доли нелегального алкоголя. И с одной стороны, это все несет за собой риски дальнейшего отравления людей, а с другой стороны, мы же понимаем, что на нелегальном рынке алкоголя зарабатывают такие системы как ГФС, МВД, ГПУ, СБУ. И таким образом, чем больше расширяется рынок теневой, тем больше зарабатывают они. И с одной стороны, повышение акциза несет действительно повышение доходов в казну, но не такими темпами, как фактически прогнозируется, а больше денег как раз уходит дальше в тень. Таким образом, мы стимулируем не развитие государства, а стимулируем фактически развитие теневого рынка, теневых структур.

После предыдущих случаев поднятие акцизов на алкогольную продукцию и табак, можно делать какие-то выводы?

— Мы уже по своим привычкам на протяжении многих лет стремимся к здоровому образу жизни. Даже без повышения акциза потребление алкоголя и табака падало на протяжении уже по крайней мере лет семи-восьми. Повышение акциза действительно во всех странах мира приводит к снижению потребления и действительно такая тенденция есть. Поэтому мы с вами в любом случае, уже с 2012 года все время пьем меньше пива. Уже где-то с 2008 все время меньше пьем крепких алкогольных напитков, и это тенденция уже которая не изменится. Но опять же, я хотел бы сказать, что здесь мы включаем только официальную статистику. Какая она неофициальная, мы к сожалению на сегодняшний день не знаем. И то, что мы не видим в легальном секторе, скорее всего, добавляется еще нелегальным сектором, который, к сожалению, то что мы можем с вами оценить, объемами там, например, крепкий алкоголь — 80%, по пиву — 10-20%, в зависимости от того, к чему относить крафтовые пивоварни. А если мы говорим про тот же рынок табака, то до недавнего времени он был легальным на 99%. С тех пор, как начались проблемы у "Теддис Украина", у нас в стране впервые за многие годы появился нелегальный сектор табачных изделий.

То есть если цивилизованным путем не удается легализовать торговлю, всегда появляется теневой путь, который заполняет спрос, который в Украине существует?

— Если бы мы с вами действительно могли бы купить алкоголь по соотношению к зарплате европейца, наверное мы бы не покупали нелегальный алкоголь. Но поскольку, извините, в наливайках вы можете купить 500 миллилитров водки за 30 гривен, а официально не менее 70 гривен, то естественно спрос на это будет. И здесь многие рискуют своим здоровьем.

Украинская водка, пиво, вино — насколько они являются качественными? Увеличение акцизов должно как-то влиять на качество, производственные процессы, контроль?

— Могу сказать, что украинский алкоголь является качественным. Если мы говорим про отдельные категории, как вино, оно не очень признано на мировом, европейском уровне, но оно постоянно растет и совершенствуется. Поэтому я бы сказал, что тут мы постоянно совершенствуемся и идем вперед. Поэтому здесь мы можем говорить только о вкусовых качествах. Если же мы говорим о качестве, то весь украинский алкоголь официальный является абсолютно европейского и мирового качества.

А что скажете про алкогольную продукцию, которая сейчас представлена на полках супермаркетов? Чего там больше?

— Предпочтения украинцев это крепкий алкоголь и пиво. Все остальное, это значительно меньше, если мы говорим о безалкогольной продукции, об игристых винах, о винах, их гораздо меньше мы потребляем раз в десять, чем крепкий алкоголь. И приблизительно такая же тенденция по отношению к пиву. Поэтому пиво и крепкий алкоголь, а в крепком алкоголе в основном это водка, является двумя основными столбами.

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Ваш персональный прогноз — акцизы поднимут?

— Вероятность более, чем 90%. Потому что здесь у нас есть в том числе обязательства перед ЕС, по нашему соглашению между Украиной и ЕС. Соответственно, у нас такие обязательства есть и Кабмин их будет придерживаться. С другой стороны, что мы могли бы этот период отсрочить, увеличить, понимая, что это большой минус, но Кабмин к сожалению руководствуется, наверное, другими тенденциями.

И чего тогда ждать в результате? Каждая товарная группа насколько подорожает в среднем?

— Я бы говорил о том, что водка может вырасти еще гривны на три-пять в цене, за полулитровую бутылку. Пиво вырастет в цене еще где-то на одну-полторы гривны. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что увеличение цены будет продолжаться и соответственно таким же образом будет продолжаться снижение доли легального рынка. Потому что это очень четко между собой коррелируется последние годы. В любом случае я могу сказать, что любое повышение цен всегда приводило к снижению потребления продукции, независимо от того, это алкоголь, или даже самые обыденные продукты питания, от которых мы вроде бы не можем отказаться. Поэтому в данном случае могу сказать, что обязательно приведет к снижению потребления.

Ранее замдиректора Ассоциации городов Украины Александр Слобожан в эфире "ГС" заявил, что местные власти будут контролировать, в каких местах продаются сигареты и алкоголь, если будут выдавать лицензии на их продажу сами.