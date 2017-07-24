Налоговики проводят обыски на более чем 40 спиртзаводах

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Укриана. Обыски проходят более чем на 40 спиртзаводах в Украине, сообщил в понедельник замглавы государственной фискальной службы Сергей Билан.

"Начали масштабное наступление на теневой рынок спирта. Именно сейчас на 41 спиртзаводе продолжаются обыски. Спецоперация, которую налоговая милиция проводит под процессуальным руководством генеральной прокуратуры, направлена на прекращение противоправной деятельности в сфере незаконного производства и реализации подакцизной продукции", — написал он в Facebook.

Как отмечает чиновник, контрабандный спирт производится из неучтенного сырья и продается за наличные. Существование такого "теневого рынка" в спиртовой отрасли приводит к миллиардным потерям государственного бюджета и несет серьезные риски для здоровья населения из-за некачественной продукции, которую из него изготавливают.

По данным Билана, в спецоперации задействованы 430 работников налоговой милиции.

Ранее сообщалось, что в публичном акционерном обществе "Мотор Сич" обнаружили присвоение средств, на объектах предприятия и у ключевых лиц провели обыски.