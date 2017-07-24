наверх
24.07.201715:59
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Налоговики проводят обыски на более чем 40 спиртзаводах

    (обновлено: )55
    Замглавы государственной фискальной службы Сергей Билан сообщил, что начато масштабное наступление на теневой рынок спирта, сейчас на 41 спиртзаводе продолжаются обыски.
    Обыски проходят более чем на 40 спиртзаводах в Украине
    Сергей Билан, facebook

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Укриана. Обыски проходят более чем на 40 спиртзаводах в Украине, сообщил в понедельник замглавы государственной фискальной службы Сергей Билан.

    Анатолий Родзинский
    Родзинский инфо
    Юрист о природе обысков на "Мотор Сич"

    "Начали масштабное наступление на теневой рынок спирта. Именно сейчас на 41 спиртзаводе продолжаются обыски. Спецоперация, которую налоговая милиция проводит под процессуальным руководством генеральной прокуратуры, направлена на прекращение противоправной деятельности в сфере незаконного производства и реализации подакцизной продукции", — написал он в Facebook.

    Как отмечает чиновник, контрабандный спирт производится из неучтенного сырья и продается за наличные. Существование такого "теневого рынка" в спиртовой отрасли приводит к миллиардным потерям государственного бюджета и несет серьезные риски для здоровья населения из-за некачественной продукции, которую из него изготавливают.

    По данным Билана, в спецоперации задействованы 430 работников налоговой милиции.

    Ранее сообщалось, что в  публичном акционерном обществе "Мотор Сич" обнаружили присвоение средств, на объектах предприятия и у ключевых лиц провели обыски.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    "ПриватБанк"
    Новая волна приватизации в Украине
    Автомобиль скорой помощи
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Природа. Архивное фото
    Непогода в Украине: жара и пожары