КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Следственные действия полиции и военной прокуратуры в холдинге "Вести Масс-Медиа" завершены, сообщила главред газеты "Вести" Оксана Омельченко на своей странице в Facebook. Часть сотрудников издания уже смогла покинуть здание холдинга.

Facebook Богдана Приходько Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание

"Итоги сегодняшнего дня, вернее уже ночи. Налетчики ушли в половине четвертого утра, прихватив с собой по экземпляру газеты. В офисе раскуроченый потолок, куча мусора и разбитый сейф. Испугались мы? Нет, абсолютно. Выйдет ли в понедельник газета? Да! Сайт будет работать и радио вещать! Мы не сдаемся!", — написала Омельченко.

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Facebook Оксаны Омельченко Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание

Ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции и Главной военной прокуратуры проводили следственные действия в столичном бизнес-центре "Гулливер". Руководство обысками осуществлял главный военный прокурор Анатолий Матиос.