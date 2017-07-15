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    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание

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    По словам главреда газеты "Вести" Оксаны Омельченко, "налетчики ушли в половине четвертого утра, прихватив с собой по экземпляру газеты", в офисе раскуроченный потолок, куча мусора и разбитый сейф.
    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Facebook Богдана Приходько

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина.  Следственные действия полиции и военной прокуратуры в холдинге "Вести Масс-Медиа" завершены, сообщила главред газеты "Вести" Оксана Омельченко на своей странице в Facebook. Часть сотрудников издания уже смогла покинуть здание холдинга.

    Facebook Богдана Приходько
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание

    "Итоги сегодняшнего дня, вернее уже ночи. Налетчики ушли в половине четвертого утра, прихватив с собой по экземпляру газеты. В офисе раскуроченый потолок, куча мусора и разбитый сейф. Испугались мы? Нет, абсолютно. Выйдет ли в понедельник газета? Да! Сайт будет работать и радио вещать! Мы не сдаемся!", — написала Омельченко.

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    Facebook Оксаны Омельченко
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание

    Ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции и Главной военной прокуратуры проводили следственные действия в столичном бизнес-центре "Гулливер". Руководство обысками осуществлял главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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