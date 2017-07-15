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    Общество

    Комитет защиты журналистов возмущен обысками в "Вестях"

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    "Комитет защиты журналистов" призвал власти Украины "прекратить преследование журналистов и перестать препятствовать их коммуникации со своими источниками".
    Обыски в медиа-холдинге Вести
    УНИАН

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвала украинские власти прекратить преследование сотрудников медиа-холдинга "Вести".

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    "Когда военный прокурор посылает элитные военные силы с пулеметами для рейда в офис радиостанции и обыскивает мобильные телефоны журналистов, контакты и текстовые сообщения – для этого может быть только одна интерпретация: это попытка запугивания и серьезная угроза свободы прессы. Мы призываем власти Украины прекратить преследование журналистов и перестать препятствовать их коммуникации со своими источниками", — цитируют "Вести" исполнительного директора CPJ Джоэла Саймона.

    В организации возмущены тем, что обыски правоохранителей в редакции провели спустя всего несколько дней после встречи представителей комитета с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, где обсуждались вопросы отсутствия прогресса в расследовании убийства журналиста "Радио Вести" Павла Шеремета.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции и Главной военной прокуратуры проводили следственные действия в столичном бизнес-центре "Гулливер", где находятся офисы "Вестей". Руководство обысками осуществлял главный военный прокурор Анатолий Матиос.

     

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