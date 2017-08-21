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    Налоговая проводит обыски на 27 спиртовых заводах в 11 областях

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    Обыски проходят в рамках масштабной спецоперации по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя, в ходе них уже изъяли тысячу тонн неучтенного спирта, сообщил первый зампредседателя Государственной фискальной службы Сергей Билан.
    Обыски проходят на 27 государственных спиртовых заводах
    Сергей Билан в Facebook

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники налоговой милиции проводят обыски на 27 государственных спиртовых заводах в 11 областях Украины, сообщил в понедельник первый зампредседателя Государственной фискальной службы Сергей Билан.

    Ранее Билан сообщил, что более 430 сотрудников налоговой милиции проводят обыски на 41 заводе-производителе алкоголя.

    "На данном этапе 260 сотрудников налоговой милиции проводят обыски в производственных, складских и офисных помещениях 27 государственных спиртовых заводов, которые не входят в состав ГП "Укрспирт", а являются самостоятельными государственными предприятиями", — написал Билан в Facebook.

    Скриншот сообщения

    Следственные действия проводятся в 11 областях: Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской, отметил он.

    По его данным, обыски проходят в рамках масштабной спецоперации по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя, в ходе них уже изъяли тысячу тонн неучтенного спирта.

    По словам Билана, решение о проведении обысков было принято после получения информации о возможном неучтенном производстве и продаже спирта без уплаты акцизного налога рядом заводов. Обыски проводятся на основании постановления суда в рамках уголовного дела по статьям "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "фиктивное предпринимательство" и "уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".

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