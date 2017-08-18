Обыск в КГГА идет несколько часов и без комментариев — спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Правоохранители проводят обыск в департаменте образования и науки, молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщила директор департамента Елена Фиданян в Facebook.

Позже в департаменте защиты экономики сообщили, что на взятке в 90 тысяч гривен задержан председатель одного из конкурсных комиссий городской администрации, который требовал от преподавателя столичного лицея деньги за назначение на должность директора другого учебного заведения. Обыски в департаменте связанные с этим делом.

Подробности обысков в департаменте связанные с делом о взяточничестве сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка:

(текст публикуется на языке оригинала)

"Відомо про те, що на четвертому поверсі будівлі, де розташований департамент освіти, і далі тривають обшуки. Слідчі не дали можливості охороні не пропускати поліцію. Після того на четвертий поверх зайшло орієнтовно 20 людей переважно у цивільному одязі. Бачили лише одного чоловіка у формі, схожій на військову і з пістолетом на поясі, і одну цивільну особу, так само із пістолетом. Пресу поки на четвертий поверх, де відбуваються слідчі дії, не пропускають. Станом на ці хвилини ніхто до преси не виходив. Представники департаменту освіти розповідали, що процедура обшуку може тривати ще навіть декілька годин. Відомо, що найактивніша фаза обшуку йде в кабінеті керівника департаменту пані Фіданян і так само її заступника, пані Вікторії Челомбітько.

Департамент защиты экономики НПУ / Facebook На взятке задержан председатель одной из конкурсных комиссий городской администрации

Впродовж півгодини усім працівникам департаменту освіти було заборонено продовжувати будь-яку роботу на своїх робочих місцях. Розповідають про те, що працівників просто підняли зі своїх робочих місць і дозволили продовжити працювати за півгодини. Слідчі увійшли і продемонстрували постанову суду на обшук. Власне, цю постанову продемонстрували лише керівнику департаменту пані Фіданян і юристу цього департаменту.

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Тут так само поки не повідомляють прізвищ арештованих, взятих під варту керівника конкурсної комісії та осіб, щодо яких у поліції, в слідчих можуть бути підозри. Олена Фіданян поки що не виходила і загалом треба сказати, що департамент освіти поки що офіційно всіх цих подій не коментує.

Департамент защиты экономики НПУ / Facebook На взятке задержан председатель одной из конкурсных комиссий городской администрации

На місці присутні, як мінімум, один чи двоє адвокатів, які говорять, що вони є представниками інтересів керівництва департаменту освіти. Зі слів цих кількох людей, які представляються адвокатами, до цього часу незрозуміло, працівниками яких підрозділів правоохоронних є слідчі, які проводять зараз обшук. Загалом слід сказати, що ще буквально годину тому люди, які назвались адвокатами стверджували, що невідомі особи проводять обшук в приміщенні департаменту освіти, але з кількох фотографій можна зробити висновок, що слідчі є працівниками департаменту захисту економіки, очевидно, Головного управління Нацполіції в місті Києві. Ще з самого ранку була інформація, що з обшуком сюди приїхали слідчі прокуратури, але стовідсоткової інформації немає.

Департамент защиты экономики НПУ / Facebook На взятке задержан председатель одной из конкурсных комиссий городской администрации

Сьогодні в Києві триває загальнонаціональна конференція освітян, педагогічних працівників. Вона триває в Київському інституті міжнародних відносин. По-перше, дізнавшись про те, що в департаменті освіти зранку почались обшуки, все керівництво департаменту освіти з загальнонаціональної в київському інституті міжнародних відносин пішло на зустріч із прем'єром, який спілкується сьогодні з освітянами про майбутню реформу. Відомо також про те, що наступного вівторка в Києві має пройти міська конференція педагогічних працівників. Кажуть, що вона теж, цілком можливо, відбудеться не так, як планували це міські освітяни. Одна з причин цьому — це сьогоднішній обшук", — повідомив Івасівка.

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