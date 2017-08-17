наверх
17.08.201715:33
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    "Смарт-Холдинг" заявил об обысках в Киеве и на судостроительных предприятиях

    (обновлено: )63
    В "Смарт-Холдинге" обыски называют "давлением со стороны власти на бизнес и главного акционера - оппозиционного политика Вадима Новинского".
    Здание офиса Смарт-Холдинг в Киеве
    smart-holding.com

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Украинский "Смарт-Холдинг" сообщил об обысках в центральном офисе компании в Киеве и на судостроительных предприятиях Херсона и Николаева.

    Херсонский судостроительный завод
    smart-maritime.com
    Три гудка в тумане. Что осталось от легендарного украинского судостроения

    "Следователи и прокуроры Генеральной прокуратуры Украины очередной раз проводят обыски на судостроительных предприятиях (города Херсон, Николаев), в центральном офисе "Смарт-Холдинга" (город Киев) и квартирах сотрудников. На верфях это уже седьмой обыск за год", — говорится в сообщении компании на Facebook.

    В "Смарт-Холдинге" обыски называют "давлением со стороны власти на бизнес и главного акционера — оппозиционного политика Вадима Новинского".

    Черноморский судостроительный завод входит в состав судостроительного холдинга Smart Maritime Group. Smart Maritime Group — крупнейший судостроительный холдинг Украины, созданный для управления морехозяйственными активами "Смарт-Холдинга". Объединяет два крупнейших судостроительных предприятия Украины — Черноморский судостроительный завод и Херсонский судостроительный завод. Бенефициаром "Смарт-Холдинга" является Вадим Новинский, депутат от фракции "Оппозиционный блок".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг КНДР
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    В Киеве дети нашли рюкзак с гранатой
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Вакцинация
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину