"Смарт-Холдинг" заявил об обысках в Киеве и на судостроительных предприятиях

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Украинский "Смарт-Холдинг" сообщил об обысках в центральном офисе компании в Киеве и на судостроительных предприятиях Херсона и Николаева.

"Следователи и прокуроры Генеральной прокуратуры Украины очередной раз проводят обыски на судостроительных предприятиях (города Херсон, Николаев), в центральном офисе "Смарт-Холдинга" (город Киев) и квартирах сотрудников. На верфях это уже седьмой обыск за год", — говорится в сообщении компании на Facebook.

В "Смарт-Холдинге" обыски называют "давлением со стороны власти на бизнес и главного акционера — оппозиционного политика Вадима Новинского".

Черноморский судостроительный завод входит в состав судостроительного холдинга Smart Maritime Group. Smart Maritime Group — крупнейший судостроительный холдинг Украины, созданный для управления морехозяйственными активами "Смарт-Холдинга". Объединяет два крупнейших судостроительных предприятия Украины — Черноморский судостроительный завод и Херсонский судостроительный завод. Бенефициаром "Смарт-Холдинга" является Вадим Новинский, депутат от фракции "Оппозиционный блок".